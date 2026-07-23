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23.07.2026 10:34

Όλα τα B-SUV σε προσφορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

23.07.2026 10:34
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Από εκπτώσεις που φτάνουν τις 2.500 ευρώ μέχρι ηλεκτρικά B-SUV με συνολικό όφελος 6.000 ευρώ, οι ενεργές προσφορές αλλάζουν τα δεδομένα στη δημοφιλέστερη κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Τα B-SUV αποτελούν το βασικό πεδίο μάχης για τις εταιρείες αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Οι αγοραστές τα προτιμούν για τις διαστάσεις πόλης, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης και τους οικογενειακούς χώρους, με αποτέλεσμα σχεδόν κάθε κατασκευαστής να διαθέτει τουλάχιστον μία πρόταση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο έντονος ανταγωνισμός έχει φέρει σημαντικές προωθητικές ενέργειες, ειδικές τιμές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Αυτή τη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε συμβατικά μοντέλα βενζίνης, αυτόματα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά SUV, με τιμές που ξεκινούν ακόμη και κάτω από τις 17.000 ευρώ. Οι προσφορές, πάντως, δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για απευθείας έκπτωση από τον επίσημο εισαγωγέα, σε άλλες αφορούν συγκεκριμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ενώ στις ηλεκτρικές εκδόσεις μπορεί να συνυπολογίζεται και η κρατική επιδότηση.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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