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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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23.07.2026 12:15

Η εξέγερση κατά της τεχνητής νοημοσύνης: Απειλές, μολότοφ και ένοπλοι φρουροί για τους ισχυρούς της τεχνολογίας

23.07.2026 12:15
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  • Οι τεχνολογικές εταιρείες και τα στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές, βανδαλισμούς και περιστατικά βίας που ξεπερνούν τα όρια των διαδικτυακών διαμαρτυριών.
  • Οι ψηφιακές απειλές κατά των επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας επταπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες, οδηγώντας σε δραστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, όπως η πρόσληψη ένοπλων φρουρών και η χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας.
  • Η ένταση τροφοδοτείται από τον φόβο της κοινής γνώμης για την απώλεια θέσεων εργασίας, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ευρύτερη αμφισβήτηση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία.

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Η οργή για την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ ξεφεύγει από τα όρια της διαδικτυακής διαμαρτυρίας, με απειλές, απόπειρες επιθέσεων και δραστική ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από κορυφαία στελέχη.

Η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον σε διαδηλώσεις και οργισμένες αναρτήσεις. Εταιρείες και στελέχη του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές κατά της ζωής, βανδαλισμούς και περιστατικά που έχουν οδηγήσει ακόμη και σε ποινικές διώξεις, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

Τον Απρίλιο, άνδρας φέρεται να πέταξε βόμβα μολότοφ στο σπίτι του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

O Σαμ Άλτμαν

Κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα εμπρησμού, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, στην κατοχή του βρέθηκε κείμενο που υποστήριζε τη δολοφονία επικεφαλής και επενδυτών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος δήλωσε αθώος.

Credit: US Justice Department

Πέντε ημέρες αργότερα, ένας άνδρας μπήκε στα γραφεία της Anthropic στο Σαν Φρανσίσκο, ακολουθώντας εργαζόμενο που χρησιμοποίησε την κάρτα εισόδου του. Κρατούσε φάκελο με το όνομα κορυφαίου στελέχους και είπε στον φύλακα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο «επρόκειτο να σκοτωθεί».

Απειλές κατά εργαζομένων και οικογενειών

Τον ίδιο μήνα, άνδρας που είχε υποβάλει αίτηση εργασίας στην Anthropic με ψεύτικο όνομα φέρεται να απείλησε τα παιδιά εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε κλέψει τη δουλειά του.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική απειλή», χωρίς να προχωρήσει σε σύλληψη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε πραγματική πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Τα γραφεία της Anthropic στο Σαν Φρανσίσκο

Τον Ιούνιο, άλλος άνδρας από την Οκλαχόμα απείλησε να εμφανιστεί στα γραφεία της Anthropic με πιστόλι, επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με άνθρωπο για επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία διατηρεί 24ωρη φύλαξη από το 2024 και παρακολουθεί πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά θεωρείται πιθανό να κλιμακωθεί.

Επταπλασιάστηκαν οι ψηφιακές απειλές

Σύμφωνα με την εταιρεία Liferaft, η οποία παρακολουθεί αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο σκοτεινό διαδίκτυο, οι ψηφιακές απειλές κατά επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων επταπλασιάστηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τον Μάιο.

Τον Ιούνιο καταγράφηκε κάποια υποχώρηση, όμως στελέχη του κλάδου δηλώνουν ότι η ένταση αυξήθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ορισμένοι τεχνολογικοί ηγέτες ταξιδεύουν πλέον με ένοπλους φρουρούς, ενώ άλλοι αποφεύγουν να μιλούν δημόσια για την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, εταιρείες αποθαρρύνουν εργαζομένους από το να φορούν ρούχα με εταιρικά λογότυπα, κυρίως σε άγνωστες περιοχές.

Εκτοξεύονται οι δαπάνες ασφαλείας

Το 2025, το 38,1% των τεχνολογικών εταιρειών του δείκτη S&P 500 δήλωσε δαπάνες για την προστασία στελεχών, έναντι 26,8% το 2021.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης:

  • Η Palantir αύξησε τις σχετικές δαπάνες κατά 150%, σε σχεδόν 3 εκατ. δολάρια.
  • Η Oracle τις αύξησε κατά 85,5%, από 3 εκατ. σε 5,6 εκατ. δολάρια.
  • Η Salesforce δαπάνησε περίπου 4 εκατ. δολάρια, κατά 1 εκατ. περισσότερα από το 2024.

Στην περίπτωση της Oracle, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε στην ασφάλεια της κατοικίας του Λάρι Έλισον, εξαιτίας «συγκεκριμένων απειλών και ανησυχιών για την ασφάλεια».

Ο Λάρι Έλισον

Εταιρείες φύλαξης στη Σίλικον Βάλεϊ αναφέρουν ότι όλο και περισσότερες τεχνολογικές επιχειρήσεις ζητούν ένοπλους φρουρούς. Τα στελέχη του κλάδου προτιμούν συνήθως διακριτική παρουσία και όχι ογκώδεις, εμφανείς σωματοφύλακες.

Στόχος και μικρότερες εταιρείες

Η ένταση δεν περιορίζεται στις OpenAI και Anthropic. Η ασφαλιστική εταιρεία Corgi, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργεί καφέ στο οικονομικό κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, αντιμετωπίζει καθημερινά λεκτικές επιθέσεις από περαστικούς.

Ορισμένοι κατηγορούν την τεχνητή νοημοσύνη ότι αυξάνει τα ενοίκια και επιβαρύνει την κατανάλωση νερού. Η εταιρεία ενίσχυσε την ασφάλειά της μετά τον βανδαλισμό δωρεάν λεωφορείου μεταφοράς εργαζομένων.

Credit: Corgi Insurance

Τον Μάιο, διαδικτυακοί χρήστες έγραψαν ότι ήθελαν να δουν τη θαλαμηγό του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να καίγεται, να ανατινάζεται ή να βυθίζεται, λίγο μετά την ανακοίνωση περίπου 1.400 απολύσεων από τη Meta στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Ο φόβος για τις θέσεις εργασίας

Η αντίδραση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον φόβο για απώλειες θέσεων εργασίας, το κόστος ζωής, την ευημερία των παιδιών και τις τιμές της ενέργειας.

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Quinnipiac σε περίπου 1.400 ενήλικες στις ΗΠΑ, όσοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν περισσότεροι από όσους δεν ανησυχούν, σε αναλογία άνω του 4 προς 1. Το 55% δήλωσε ότι πιστεύει πως η τεχνολογία προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό.

Η ένταση αυξάνεται και μέσα στις ίδιες τις εταιρείες, καθώς επιχειρήσεις συνδέουν απολύσεις με την αποτελεσματικότητα που προσφέρουν τα νέα συστήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, χαρακτήρισε την πολιτική αναταραχή τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο.

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