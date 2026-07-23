Οδηγούμε το Tiggo 4, το μικρότερο φουλ υβριδικό SUV της Chery (photos)

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Tο Tiggo 4 είναι το μικρότερο φουλ υβριδικό SUV μοντέλο της Chery. Ανήκει στη Β’ κατηγορία και ήρθε για να ταράξει τα νερά και τις ισορροπίες. Προσφέρει διαχρονικό design και πρακτικότητα, αποφεύγοντας ακραίες σχεδιαστικές λύσεις.

Εξωτερικά, ακολουθεί την αισθητική της Chery που τα συναντάμε στα Tiggo 7 και Tiggo 8. Διαθέτει μεγάλη μάσκα με τρισδιάστατα ένθετα σε σχήμα διαμαντιού, στενά LED φώτα ημέρας και καθαρές γραμμές, ενώ στο πλάι υπάρχουν φουσκωμένοι θόλοι, μεγάλες ζάντες και φαρδιά πίσω κολώνα. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας μεγάλος προφυλακτήρας, ενώ τα φωτιστικά σώματα ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα.

Το Tiggo 4 έχει μήκος 4,32 μέτρα, πλάτος 1,83 μέτρα και ύψος 1,65 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο φτάνει στα 2,61 μέτρα. Η απόσταση από το έδαφος είναι 18,5 εκατοστά, γεγονός που επιτρέπει την κίνησή του σε ήπιες χωμάτινες διαδρομές. Ο κύκλος στροφής σε 10,9 μέτρα είναι ένα στοιχείο που σημαίνει ευκολία χειρισμού σε αστικές συνθήκες.

Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο οθόνες των 12,3″. Η μία φιλοξενεί το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η άλλη είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων που δίνει την ανάλογη πληροφόρηση στον οδηγό. Γενικά καλή είναι η αισθητική της καμπίνας, με μαλακά υλικά και καλή συναρμογή, ενώ όμορφοι είναι και οι μακρόστενοι αεραγωγοί που χαρίζουν στιλ. Υπάρχει και μια πλατιά υπερυψωμένη κονσόλα, που καταλήγει σε ένα σκουρόχρωμο γυαλιστερό πάνελ χειρισμού για τον διζωνικό κλιματισμό. Η εργονομία είναι καλή, με άφθονες θήκες για μικροαντικείμενα, με τη θέση οδήγησης να είναι ψηλά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει καλή περιφερειακή ορατότητα. Στις πίσω θέσεις μπορούν να καθίσουν τρεις επιβάτες κανονικού αναστήματος, έχοντας διαθέσιμο χώρο για τα κεφάλια και τα πόδια τους, ενώ το κεντρικό τούνελ της μετάδοσης δεν προεξέχει ιδιαίτερα. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 430 λίτρα, δεν έχει εταζέρα, ενώ στην δεξιά πλευρά υπάρχει ένα μικρό εξόγκωμα, αφού στο κάτω μέρος φιλοξενεί την μπαταρία. Ωστόσο έχει χαμηλό κατώφλι φόρτωσης. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1.190 λίτρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1.500 κ. εκ με απόδοση 95 ίππους και 125 Nm ροπής. Συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα με την συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 204 ίππους και μέγιστη ροπή τα 310 Nm. H κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός κιβωτίου 3 σχέσεων, το οποίο έχει σεταριστεί για την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση του υβριδικού συστήματος και την μέγιστη οικονομία. Υπάρχει και μία μπαταρία LFP χωρητικότητας 1,83 kWh, που δίνει κίνηση στον ηλεκτροκινητήρα και φορτίζεται ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες.

Αξιολογώντας το υβριδικό σύστημα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πολύ καλό, καθώς δεν αφήνει ποτέ από ενέργεια την μπαταρία. Όταν δουλεύει ο ηλεκτροκινητήρας, δουλεύει παράλληλα και ο βενζινοκινητήρας που φορτίζει την μπαταρία και μόνο όταν χρειάζεται περισσότερη ενέργεια συμβάλει και ο βενζινοκινητήρας. Στην οδήγηση μετά τα 120χλμ./ώρα περνούν κάποιοι θόρυβοι στην καμπίνα του αυτοκινήτου, αλλά δεν ενοχλούν. Όταν αδειάσει όμως η μπαταρία ο κινητήρας δουλεύει σε υψηλές στροφές, γεγονός που αυξάνει τον θόρυβο.

Στη διάρκεια της δοκιμής μας, η μέση τιμή σε διάφορες διαδρομές κυμάνθηκε λίγο πάνω από τα 5 λίτρα/100 χλμ., ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που είδαμε και κάτω από τα 5 λίτρα/100 χλμ. κυρίως μέσα στην πόλη και με ήρεμη οδήγηση. Διαθέτει ρεζερβουάρ βενζίνης 51 λίτρων, γεγονός που μας έδωσε πραγματική μέση αυτονομία 950 χιλιομέτρων, ενώ μέσα στη πόλη η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Ευχάριστο στην καθημερινή χρήση είτε εντός είτε εκτός της πόλης. Μέσα στη πόλη οι επιδόσεις του είναι καλές και αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν όμως ο οδηγός επιλέξει να το οδηγήσει γρήγορα, διαπιστώνει γρήγορα ότι το αυτοκίνητο δεν τον ακολουθεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βαθμό που θέλει, δείχνοντας ότι είναι εστιασμένο στην άνεση και την απροβλημάτιστη μετακίνηση.

Οι 204 ίπποι δεν δημιουργούν κάποιες σπορ υποσχέσεις, έχει μόνο δύο προφίλ οδήγησης (Εco και Sport), λείπει πραγματικά το normal που θα προσέφερε λύσεις σε καθημερινές συνθήκες. Αυτό διότι στο Eco λείπει αρκετά η δύναμη, ενώ στο sport η κατανάλωση καυσίμου ανεβαίνει αρκετά. Ωστόσο έχει τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Αξιολογώντας το αυτοκίνητο σίγουρα στα αρνητικά βάζουμε τον θόρυβο του κινητήρα όταν δουλεύει σε υψηλές στροφές, ενώ στα θετικά θα βάλουμε το υβριδικό σύνολο που έχει ως συνέπεια την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τους αυξημένους χώρους και την προσιτή τιμή. Αυτή είναι 22.990 ευρώ και συνδυάζεται με 12 χρόνια εγγύησης.

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