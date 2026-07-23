Επίσημη η «βόμβα»: Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Τζόλη – Το διαστημικό deal με Μπριζ

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Είναι επίσημο: Ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Άρσεναλ, καθιστώντας την, ως την πιο ακριβή εξερχόμενη μεταγραφή στην ιστορία της βελγικής Pro League, αλλά και Έλληνα παίκτη.

Η Άρσεναλ έχει πληρώσει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματός. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Σαρλ Ντε Κετελάερε, ο οποίος έφυγε από την Κλαμπ Μπριζ για τη Μίλαν έναντι 37,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε από την πλευρά του 5ετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Η ανακοίνωση:

«Με χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη με μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Ο 24χρονος επιθετικός μας εντάσσεται από την Κλαμπ Μπριζ, όπου πραγματοποίησε 108 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 43 γκολ και δίνοντας 45 ασίστ για την βελγική ομάδα.

Ο Χρήστος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του, παίζοντας για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μετά από ένα εντυπωσιακό σκορ 20 γκολ σε 27 εμφανίσεις για την ομάδα Under-19 της ομάδας του, ο Έλληνας διεθνής προχώρησε από την ακαδημία για να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον του Ολυμπιακού τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη πλήρης σεζόν του Χρήστου για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με τρόπαια, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τον Μάιο του 2021 με πέντε γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, ο Χρήστος υπέγραψε για την τότε ομάδα της Premier League, Νόριτς, όπου άφησε αμέσως το στίγμα του, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Μπόρνμουθ στο Carabao Cup τον Αύγουστο του 2021. Πολύτιμες περιόδους δανεισμού τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Γερμανία είδαν τον Χρήστο να αγωνίζεται για την Τβέντε και τη Φορτούνα Ντίσελντορφ αντίστοιχα να συνεχίζουν την εξέλιξή του.

Τον Ιούλιο του 2024, ο επιθετικός εντάχθηκε στην Κλαμπ Μπριζ, όπου έγινε βασικό μέλος της ομάδας τους για τις επόμενες δύο σεζόν. Παίζοντας κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ο Χρήστος έγινε πολύ γρήγορα μια σημαντική προσωπικότητα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές σεζόν του συλλόγου, κατακτώντας το Κύπελλο Βελγίου το 2025, καθώς και ανακηρύσσοντας τον Παίκτη της Σεζόν στο Βελγικό Pro League. Αυτό ήταν ένα βραβείο που ο Χρήστος απέσπασε και την περασμένη σεζόν, τιμήθηκε με το τρόπαιο σε δύο συνεχόμενες σεζόν, όπου αυτή τη φορά η Κλαμπ Μπριζ σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλητή για την σεζόν 2025/26.

Στη διεθνή σκηνή, ο Χρήστος έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα νέων πριν κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα τον Οκτώβριο του 2020. Έκτοτε, έχει κάνει 34 εμφανίσεις για τη χώρα του

Ο Χρήστος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17 και έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του στο προπονητικό Κέντρο Sobha Realty για την προετοιμασία.

Όλοι στην Άρσεναλ καλωσορίζουν τον Χρήστο και την οικογένειά του στον σύλλογο.

Η μεταγραφή υπόκειται στην ολοκλήρωση των κανονιστικών διαδικασιών».

Welcome to The Arsenal, Christos Tzolis 🙌 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ Αντρέα Μπέρτα δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης που λειτουργεί φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Είναι εξαιρετικός τελειωτής και με τα δύο πόδια, ευδοκιμεί σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα.

Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικούς αριθμούς όσον αφορά τα γκολ και τις ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στην ομάδα μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα συμβάλει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

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