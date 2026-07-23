ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στη «μάχη» πρόκρισης στον 3ο προκριματικό Europa και Conference League

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Το φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι ξεκινούν απόψε (23/7) ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, από τον 2ο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ντιναμό Κιέβου (20:00, OPEN ΤV) για το πρώτο βήμα πρόκρισης, ενώ οι Πράσινοι φιλοξενούνται στην Ουγγαρία από την Πάκσι (21:00, ΣΚΑΪ).

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ για τον στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου

Συγκεκριμένα, θα φιλοξενήσει τον αντίπαλό του στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου, είτε στη Στοκχόλμη απέναντι στη Χάμαρμπι είτε στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία). Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου την πρώτη αναμέτρηση, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13/8.

Από την πλευρά του οι «Πράσινοι», αν ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

Το «τριφύλλι» θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, που θα γίνει στις 6 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (13/8).

ΠΑΟΚ: Δύσκολη αποστολή κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου

Στη «Μότορ Λούμπλιν Αρίνα» στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς φιλοξενείται από τη Ντινάμο Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δυο συλλόγους για τον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Ντινάμο τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier Liga με 57 βαθμούς (17-6-7 με 66-36 τέρματα), 15 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κατέκτησε, όμως, το Κύπελλο, κερδίζοντας με 3-1 στον τελικό την Τσερνίγκιβ, για 14η φορά στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League.

Στον Α’ Γύρο δυσκολεύτηκε αλλά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι κι έπειτα από δυο «λευκές» ισοπαλίες, απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, για να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ.

Στο ρόστερ της ομάδας του Ιγκόρ Κόστιουκ δεσπόζει το όνομα του, 36χρονου πλέον, Αντρέι Γιαρμολένκο που, κυρίως, χρησιμοποιείται πια ως αλλαγή. Ο Μίκολα Σαπαρένκο και ο, επανακάμψας μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, είναι οι πλέον έμπειροι διεθνείς σε μια ομάδα που έχει σχεδόν ολόκληρη την U21 της Ουκρανίας. Φυσικά, υπάρχουν κι άλλες σταθερές όπως ο επιτελικός χαφ Βιτάλι Μπουγιάλσκι (236 συμμετοχές/67 γκολ), ο αριστερός εξτρέμ Βλάντισλαβ Καμπάεφ (220/17), ο μέσος Ολεκσάντρ Πιχαλιόνοκ (157/24) και οι πλάγιοι μπακ Βλάντισλαβ Ντούμπιντσακ (150/1), Ολεκσάντρ Τίμτσικ (144/6). Πιο ακριβοί, πάντως, βάσει του transfermarkt, ο 20χρονος επιθετικός Ματβέι Πονομαρένκο – που έχει συνδεθεί με τη Γαλατάσαραϊ – ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός Τάρας Μιχάβκο και ο 24χρονος αμυντικός μέσος Βολοντίμιρ Μπράζκο.

Σε φάση ολικής αναδόμησης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την περυσινή, αποτυχημένη σεζόν που σηματοδότησε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Οι «ασπρόμαυροι» μετά από μια πενταετία χώρισαν τους δρόμους τους με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον 40χρονο Ιταλό, αλλά ισπανοαναθρεμμένο προπονητικά, Αλέσιο Λίσι να αναλαμβάνει τα ηνία, έχοντας από πάνω του τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια. Η προετοιμασία στην Ολλανδία κύλησε με… ανάμεικτα συναισθήματα καθώς προέκυψαν οι σοβαροί τραυματισμοί των Φεντόρ Τσάλοφ και Γιάννη Σαρρή.

Μαζί με τον Λουτσέσκου αποχώρησαν και κάποιες από τις «σταθερές» της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια ενώ προστέθηκαν νέοι παίκτες, αρκετά έμπειροι. Ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο άφησε για πρώτη φορά τη χώρα των Βάσκων και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο 29χρονος διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος επαναπατρίστηκε μετά από 15 χρόνια, ο 31χρονος αμυντικός μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία αποχαιρέτησε τη Βαλένθια κι ο Τάχα Άλι από… αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Μάλμε έγινε παίκτης του. Φυσικά, παίκτες όπως οι Χρήστος Ζαφείρης, Γιάννης Κωνσταντέλιας κι Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνιστούν τα βαρόμετρα των «ασπρόμαυρων».

Διαιτητής: Σάντι Πούτρος (Δανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νεσερέτ, Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Ρεντούσκο.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Παναθηναϊκός: Για σκορ πρόκρισης κόντρα στην Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον απ’ το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00) κι επίσημα στη νέα αγωνιστική σεζόν, αντιμετωπίζοντας στο χωρητικότητας μόλις 6.150 θεατών «Fehérvári úti stadion» της πόλης Πακς, την Πάκσι στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Και βεβαίως στόχος του «τριφυλλιού» δεν μπορεί να είναι άλλος απ’ το να κάνει απ’ την πρώτη κιόλας αναμέτρηση το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση, φτάνοντας σε ένα σκορ που θα του δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30/3, 21:30) στο ΟΑΚΑ. Και θέλοντας σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει τη νέα εποχή του, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο…

Η ομάδα του Δανού τεχνικού ολοκλήρωσε το πρωί της Τετάρτης (22/7) την προετοιμασία της στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Νίστρουπ να δουλεύει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του πριν από την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της σεζόν.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Ουγγαρίας να ολοκληρώνεται χωρίς απρόοπτα.

Σε ότι αφορά την ενδεκάδα ο 38χρονος τεχνικός δείχνει να έχει καταλήξει στα 9/11 του βασικού σχήματος. Προβάδισμα για να ξεκινήσουν έχουν οι Ινιάκι Πένια στο τέρμα, με τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Γιώργο Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Στέφαν ντε Φράι και Αχμέντ Τουμπά ή Γιώργο Κάτρη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα πάρουν θέση οι Ετιέν Καμαρά και Άνταμ Τσέριν, ενώ ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς θα ξεκινήσει στο «10» με τον Σαντίνο Αντίνο αριστερό εξτρέμ. Δεξιά φαβορί δείχνει να είναι ο Ανάς Ζαρουρί, ωστόσο, τη θέση διεκδικούν με αξιώσεις και οι Βισέντε Ταμπόρδα και Παύλος Παντελίδης. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Τεττέη.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 23 παίκτες, οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Βίκτορ Κρίστιανσεν και Γιώργος Κυριόπουλος, καθώς κρίθηκαν ανέτοιμοι αγωνιστικά, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ούτε ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος σε αυτή τη φάση φαίνεται να βρίσκεται εκτός του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας.

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