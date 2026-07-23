Κι άλλος νεκρός λουόμενος στην Πιερία

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Άλλος ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην Πιερία.

Πρόκειται για έναν 83χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα, όπου λίγες ημέρες πριν είχε βρεθεί νεκρός ένας ακόμη ηλικιωμένος.

Στον 83χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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