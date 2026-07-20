Τέσσερις θάνατοι λουόμενων την Κυριακή, σε Σαλαμίνα, Μονεμβασιά και Πιερία

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Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά θανάτων λουόμενων καταγράφηκαν την Κυριακή στη Σαλαμίνα (δύο μέσα σε λίγες ώρες), την Μονεμβασιά και την Πιερία.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος στη θαλάσσια περιοχή «Κατάστημα» της Σαλαμίνας. Επίσης στη Σαλαμίνα, στην περιοχή «Ηλιαχτή» ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 80χρονος.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία της Ελιάς Δήμου Μονεμβασιάς.

Επιπλέον ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργεί προανάκριση από τα αρμόδια λιμεναρχεία ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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