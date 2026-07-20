Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο

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Τραγική ήταν η κατάληξη του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/7) στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας 35χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα.

Παράλληλα, ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου νοσηλεύεται.

Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το όχημα εξετράπη της πορείας του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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