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20.07.2026 07:26

Δακτύλιος: Πότε σταματά η εφαρμογή του – Ποιες περιοχές αφορά

20.07.2026 07:26
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναστολή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο εφαρμογής του ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο Δακτύλιος, που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλάξ κυκλοφορίας οχημάτων με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 κυκλοφορούν τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ εκείνα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 τις μονές.

Οι περιορισμοί ισχύουν εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, τα οποία ορίζονται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως και τους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους που περικλείουν το κέντρο της Αθήνας.

Το μέτρο εφαρμόζεται μόνο από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται καθολική απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Παράλληλα, οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του Δακτυλίου δεν υπόκεινται στους περιορισμούς.

Μετά την 24η Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα γίνεται χωρίς το σύστημα μονών – ζυγών. Η εφαρμογή του Δακτυλίου αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου ισχύος του μέτρου.

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