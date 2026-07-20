Nέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για όσους δεν σβήνουν τον κινητήρα του αυτοκινήτου

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Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν όσοι οδηγοί αφήνουν το αυτοκίνητό τους να δουλεύει στο ρελαντί, καθώς αυτή η πράξη θα μπορούσε να τους φέρει αντιμέτωπους τόσο με κάποια μηχανολογική βλάβη, όσο και με τσουχτερά πρόστιμα.

Στον κόσμο της αυτοκίνησης συχνά εκφράζονται αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με διάφορους «αστικούς μύθους» που προσανατολίζονται γύρω από τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και τη συντήρηση των κρίσιμων εξαρτημάτων του οχήματος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η παρατεταμένη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί, η οποία αν και όταν γίνεται για λίγα δευτερόλεπτα είναι ακίνδυνη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες όταν γίνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άνω των 5-10 λεπτών) με το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το carandmotor.gr, η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί δημιουργεί περισσότερα «απόβλητα» σε σχέση με το να λειτουργεί ενδεδειγμένα, και η συσσώρευση βρομιάς μπορεί να βλάψει τα σωθικά του κινητήρα, τον καταλύτη και το φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί θα υποβαθμίσει τις ιδιότητες του λιπαντικού, επομένως ο οδηγός θα πρέπει να το αντικαταστήσει νωρίτερα.

Αρκετοί οδηγοί ισχυρίζονται ότι αφήνουν σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου τους επειδή η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη όταν σβήνεις και θέτεις σε λειτουργία ξανά τον κινητήρα, ωστόσο αυτό δεν ισχύει.

Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε φάση ρελαντί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, θα έχει ήδη καταναλώσει περισσότερο καύσιμο απ’ ό,τι αν σβήσει και ενεργοποιηθεί ξανά ο κινητήρας του. Όσον αφορά το τι καταναλώνει ένα αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση, ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το μοντέλο.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι, όταν είναι ενεργοποιημένος ο κινητήρας, εκπέμπει καυσαέρια, κάτι που επηρεάζει τόσο τους επιβάτες του αυτοκινήτου (εκτός αν έχουν κλειστά παράθυρα) όσο και τους γύρω του. Και πάλι, η ποσότητα CO2 που εκπέμπεται ποικίλλει ανάλογα με το όχημα.

Αρκετές χώρες μάλιστα προβλέπουν πρόστιμο για άσκοπη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί.

Πρόστιμο προβλέπεται και στην Ελλάδα, αλλά αποκλειστικά σε περίπτωση που ένας οδηγός αναγκαστεί να ακινητοποιήσει το όχημά του εντός τούνελ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νέου Κ.Ο.Κ., περί κίνησης οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες, αναφέρεται ότι «σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, οι οδηγοί υποχρεούνται να σβήσουν τη μηχανή του οχήματός τους».

Διαφορετικά, κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, μία από τις χώρες που έχει δαιμονοποιήσει το ρελαντί είναι η Ισπανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, μιας και κάθε δήμος μπορεί να ορίσει δικούς του κανόνες και κυρώσεις.

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