WRC: Θρίαμβος του Παγιάρι στην Εσθονία

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Ο Φινλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρι (Toyota) προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το Ράλι Εσθονίας την Κυριακή, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς (Toyota) έλεγξε τον αγώνα κρατώντας μακριά τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota).

Ο Παγιάρι πρώτευσε σε 12 από τις 18 ειδικές του ράλι, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων εννέα, πριν διαχειριστεί ήρεμα το προβάδισμά του για να κερδίσει με 19 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, με τον 24χρονο Σκανδιναβό να καθιερώνεται ως διεκδικητής του τίτλου.

Αυτή η νίκη επιβεβαιώνει την εξαιρετική σεζόν του οδηγού της Toyota, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει πέντε θέσεις στο βάθρο στους πρώτους οκτώ γύρους της σεζόν (μία δεύτερη και τέσσερις τρίτες θέσεις).

«Είναι υπέροχο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι πολύ ευγνώμων στην Toyota και σε όλους όσους με στήριξαν, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Ήξερα ότι πλησίαζα σε αυτή τη νίκη, και συνέβη, είναι φανταστικό!», αναφώνησε ο Παγιάρι αφού ανέβηκε στην οροφή του Yaris του για να γιορτάσει τη νίκη του.

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από την αρχική θέση την Παρασκευή, ο Έβανς τερμάτισε έκτος και διεύρυνε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα χάρη στην εγκατάλειψη του Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα (Toyota).

«Η μέρα πήγε καλά, ακόμα κι αν η ειδική ήταν μερικές φορές δύσκολη. Το Σαββατοκύριακο ήταν περίπλοκο επειδή με τον δρόμο να είναι σαρωτικός την πρώτη μέρα, ήταν δύσκολο να ανακτήσει κανείς θέσεις στη συνέχεια, αλλά έτσι είναι τα πράγματα», σχολίασε ο Ουαλός.

Περιόρισε τη ζημιά ο Οζιέ

Ο Οζιέ, ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, περιόρισε τη ζημιά σε ένα αγώνισμα στο οποίο δεν είχε συμμετάσχει για πολύ καιρό, αλλά έχασε έναν βαθμό από τον Έβανς, ο οποίος τώρα έχει 38 περισσότερους από αυτόν.

«Μου έλειπε λίγη εμπειρία εδώ μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Δεν ήταν ένα κακό Σαββατοκύριακο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πραγματικά το διασκεδάσαμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πιο γρήγορα. Παρόλα αυτά, πήρα μερικούς βαθμούς», πρόσθεσε ο εννέα φορές Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, βάζοντας τα πράγματα σε μια προοπτική.

Αν θέλει να κρατήσει ζωντανό το όνειρό του για έναν δέκατο παγκόσμιο τίτλο, ο 42χρονος Γάλλος θα πρέπει να τα πάει καλύτερα σε δύο εβδομάδες στη Φινλανδία, σε ένα ράλι παρόμοιο με αυτό της Εσθονίας, με πολύ γρήγορες πίστες.

Μακριά από τη μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο, τα Hyundai του Γάλλου Αντριέν Φουρμό και του Βέλγου Τιερί Νεβίλ έδωσαν μια σπουδαία μάχη το Σαββατοκύριακο. Τελικά, ήταν ο Φουρμό που είχε τον τελευταίο λόγο, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το 11ο βάθρο του στο WRC.

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