Ράλι Ακρόπολις: Νικητής ο Οζιέ, δεύτερη θέση για τον Νεβίλ – Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολις και δεύτερη εφετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) -ύστερα από εκείνη στο Ράλι Καναρίων Νήσων- πανηγύρισε σήμερα (28/6) ο Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 40.7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο «Ράλι των Θεών». Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai (+58.3), ο οποίος έδινε μάχη με τον Γάλλο εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή για τη νίκη, ωστόσο στην προτελευταία ειδική του αγώνα («Άγιοι Θεόδωροι 2») είχε δύο κλαταρίσματα στα πίσω ελαστικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί 54.8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ ενόψει της τελευταίας ειδικής («Λουτράκι 2»). Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota (+3:04.8).

Υπενθυμίζεται ότι ο Νεβίλ άρχισε τη σημερινή ημέρα με προβάδισμα 4.1 δευτερολέπτων έναντι του Οζιέ. Όμως, ο Γάλλος ήταν κατά 5.4 δεύτερα ταχύτερος του Νεβίλ στο πρώτο πέρασμα των Αγίων Θεοδώρων (στο οποίο ο Αντριάν Φουρμό με Hyundai «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο), με αποτέλεσμα να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Στη δεύτερη σημερινή ειδική («Λουτράκι 1»), Οζιέ και Νεβίλ σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να παραμείνει ως έχει, ωστόσο τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο πέρασμα των Αγίων Θεοδώρων, όπου ο Βέλγος ήταν 53.5 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Οζιέ, ο οποίος «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο στην ειδική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οζιέ πήρε το απόλυτο των 35 βαθμών στο Ράλι Ακρόπολις, καθώς, εκτός από τους 25 βαθμούς για την επικράτησή του, πήρε άλλους πέντε επειδή ήταν πρώτος στην κατάταξη της Κυριακής, τη “Super Sunday”, καθώς και τους επιπλέον πέντε ως ο ταχύτερος στην τελευταία ειδική του αγώνα, την “power stage”. Έτσι, ο Γάλλος είναι πλέον τρίτος στην κατάταξη των οδηγών, την ώρα που ο δεύτερος Τακαμότο Κατσούτα πλησίασε στο -7 από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς.

Ο Τζόσουα ΜακΕρλίν είχε έξοδο στους «Αγίους Θεοδώρους 2» και έχασε αρκετό χρόνο, ενώ ο Αντριάν Φουρμό είχε νέο κλατάρισμα, πίσω δεξιά, στο «Λουτράκι 2», το οποίο ήταν το τέταρτο συνολικά στον αγώνα του. Επίσης, η Hyundai επέλεξε να αποσύρει το αυτοκίνητο του Ντάνι Σόρντο πριν από την έναρξη της “power stage”, με τον Ισπανό να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης.

Επόμενος αγώνας του WRC είναι το Ράλι Εσθονίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 17-19 Ιουλίου.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έχει ως εξής:

Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 3 ώρες 36:40.7 Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 58.3 Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 3:04.8 Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 4:55.5 Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 5:02.2 Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 5:08.7 Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 5:54.9 Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 8:05.8 Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) + 9:50.1 –Κατηγορία WRC2– Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) + 10:52.5 –Κατηγορία WRC2–

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