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28.06.2026 14:18

Λούκας Τρέχο: Ανείπωτη τραγωδία για πρώην παίκτη του Ατρόμητου – Έχασε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλας

28.06.2026 14:18
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Ανείπωτη είναι η τραγωδία για τον αργεντίνος ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, που έχασε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλας.

Μετά από 74 ώρες απελπιστικής αναζήτησης, όλα τα μέλη της οικογένειάς του εντοπίστηκαν νεκρά.

«Το κτίριό μας στην Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε γι’ αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», είχε γράψει λίγα λεπτά μετά το «χτύπημα» του Εγκέλαδου ο αργεντίνος παίκτης της Marítimo de La Guaira, που είχε παίξει το παρελθόν και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ατρόμητου, του Εθνικού Αστέρα και του Αιγάλεω.

Μετά από 74 ώρες αγωνίας, η La Guaira γνωστοποίησε τον θάνατό τους με μία λιτή ανακοίνωση.

«Η Club Sport Marítimo La Guaira εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια που υπέστη η οικογένεια του Λούκας Τρέχο. Ζητούμε σεβασμό προς τους συγγενείς και τους συμπαίκτες του. Έπειτα από 74 ώρες αναζήτησης, εντοπίστηκαν νεκροί».

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