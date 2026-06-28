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28.06.2026 10:20

Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία

28.06.2026 10:20
livanos

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου «να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του».

Ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη “ζώνη ασφαλείας” στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 2024 μία “ζώνη ασφαλείας” στη νότια Συρία. Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στον Λίβανο και στη Γάζα.

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