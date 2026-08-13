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13.08.2026 16:01

5 πράγματα που πρέπει να προσέχετε αν κοιμάστε με ανοιχτό ανεμιστήρα

13.08.2026 16:01
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Τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, ο ανεμιστήρας είναι για πολλούς η πιο απλή λύση για έναν πιο άνετο ύπνο. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να κοιμούνται με τον ανεμιστήρα ανοιχτό είναι ασφαλές. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αξίζει να προσέχετε.

1. Μην τον έχετε στραμμένο στο πρόσωπό σας

Το συνεχές ρεύμα αέρα μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στα μάτια, τη μύτη ή τον λαιμό, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη ξηροφθαλμία ή ευαισθησία. Προτιμήστε τη λειτουργία περιστροφής ή τοποθετήστε τον ανεμιστήρα λίγο πιο μακριά από το κρεβάτι.

2. Προσοχή αν έχετε αλλεργίες

Ο ανεμιστήρας δεν προκαλεί αλλεργίες, μπορεί όμως να κυκλοφορεί στον χώρο σκόνη, γύρη και τρίχες κατοικίδιων. Αυτό ενδέχεται να επιδεινώσει συμπτώματα όπως μπούκωμα, φτέρνισμα ή βήχα.

3. Καθαρίζετε συχνά τα πτερύγια

Η σκόνη που συσσωρεύεται στον ανεμιστήρα μπορεί να διασκορπιστεί στον αέρα μόλις τεθεί σε λειτουργία. Ένας τακτικός καθαρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όσους έχουν αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα.

4. Δεν χρειάζεται να δουλεύει στη μέγιστη ένταση

Η χαμηλή ή μεσαία ταχύτητα είναι συνήθως αρκετή για να διατηρεί τον αέρα σε κίνηση χωρίς να δημιουργεί έντονο ρεύμα για πολλές ώρες. Αν ξυπνάτε με ξηρό στόμα ή ερεθισμένο λαιμό, δοκιμάστε χαμηλότερη ένταση.

5. Στον καύσωνα ο ανεμιστήρας δεν αρκεί

Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο ανεμιστήρας δημιουργεί αίσθηση δροσιάς, αλλά δεν μειώνει πραγματικά τη θερμοκρασία του δωματίου. CDC και ΠΟΥ επισημαίνουν ότι σε συνθήκες ακραίας ζέστης δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε αυτόν για την πρόληψη της θερμικής εξάντλησης ή της θερμοπληξίας.

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