Όχι μόνο νερό: Οι τροφές που μας ενυδατώνουν το καλοκαίρι

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Η ενυδάτωση στις υψηλές θερμοκρασίες δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο νερό πίνουμε. Ορισμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, ενώ τα ειδικά ροφήματα ηλεκτρολυτών δεν είναι απαραίτητα για όλους.

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το σώμα χάνει περισσότερα υγρά μέσω της εφίδρωσης. Το νερό παραμένει η βασική επιλογή για την αναπλήρωσή τους, όμως ένα μέρος της καθημερινής ενυδάτωσης μπορεί να προέρχεται και από το φαγητό, ιδιαίτερα από φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Οι τροφές που βοηθούν περισσότερο στην ενυδάτωση

Φρούτα και λαχανικά όπως το καρπούζι, το αγγούρι, τα σταφύλια, το σέλινο και η ντομάτα αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 90% από νερό. Αυτό τα κάνει ιδιαίτερα χρήσιμα τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, καθώς ενισχύουν την πρόσληψη υγρών μέσω της διατροφής.

Σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτοικοι αναφέρουν ως συχνές επιλογές το πεπόνι, το μάνγκο, το γιαούρτι, το αγγούρι, την ντομάτα και το νερό καρύδας.

Χρήσιμες καλοκαιρινές επιλογές είναι:

καρπούζι και πεπόνι

αγγούρι και ντομάτα

σταφύλια και μάνγκο

γιαούρτι

νερό καρύδας

Τι ισχύει για τους ηλεκτρολύτες

Με τον ιδρώτα δεν χάνουμε μόνο νερό αλλά και ηλεκτρολύτες, δηλαδή μέταλλα όπως το νάτριο και το κάλιο, που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία των νεύρων και των μυών.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, πάντως, δεν είναι απαραίτητα τα ειδικά αθλητικά ποτά, οι σκόνες ή τα συμπληρώματα ηλεκτρολυτών. Μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά και άλλες καθημερινές τροφές μπορεί συνήθως να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Τα ροφήματα ηλεκτρολυτών μπορεί να είναι πιο χρήσιμα σε περιπτώσεις έντονης ή παρατεταμένης άσκησης, πολύωρης έκθεσης στη ζέστη ή έντονης εφίδρωσης, όταν οι απώλειες υγρών και αλάτων είναι μεγαλύτερες.

Το βασικό παραμένει απλό: τακτική κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα και περισσότερα υγρά όταν αυξάνονται η ζέστη και η σωματική δραστηριότητα.

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