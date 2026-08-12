Στέλιος Ράμφος: Το «ύστατο χαίρε» στον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο (Photos)

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Το ύστατο χαίρε στον μεγάλο σύγχρονο φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο απέτιναν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική πνευματική παρακαταθήκη και πλούσιο συγγραφικό έργο. H κηδεία του με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών τελείται δημοσία δαπάνη.

Σημείωνεται ότι ο ιερέας του ναού, στον επικήδειό του είπε ότι «ιερείς του πρόσφεραν Θεία Κοινωνία, λείψανα αγίων και διάβασαν κάποιες κατάλληλες ευχές. Κάποια στιγμή λοιπόν όπως μπορούν να βεβαιώσουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το πετραχήλι ήταν πάνω στο κεφάλι του κα διαβαζόταν η ευχή, ο Στέλιος Ράμφος σήκωσε το εξαντλημένο χέρι του και το κατέβασε πιο χαμηλά, σχεδόν μέχρι τα μάτια καλύπτοντας έτσι περισσότερο το πρόσωπό του και την οποία αισθανθήκαμε ότι είχε το μήνυμα μιας επιθυμίας να καλυφθεί περισσότερο από τη χάρη του Θεού».

«Αυτή ήταν μια από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματά μας, προβληματισμούς, αγωνίες, αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του θεού όσο γίνεται πιο πολύ» πρόσθεσε ο ιερέας.

Στον Ιερό Ναό έφτασε λίγο πριν τις 11:30 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Ανάμεσα στα στεφάνια που έχουν κατατεθεί στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου βρίσκονται και εκείνα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, του Θοδωρή Ρουσόπουλου, του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κ.ά.

Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος, με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται βιβλία στα οποία διερεύνησε από την αρχαία ελληνική σκέψη και την Ορθοδοξία έως το συλλογικό φαντασιακό και τις ψυχολογικές ρίζες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Ο θάνατός του έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής πνευματικής ζωής, αφήνοντας πίσω ένα εκτεταμένο έργο και μια σκέψη που, είτε προκαλούσε συμφωνία είτε έντονη διαφωνία, επιδίωκε σταθερά να θέσει στο επίκεντρο το ερώτημα της ελληνικής αυτογνωσίας.

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