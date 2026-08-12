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12.08.2026 13:13

Κηδεία Νίκου Καλογερόπουλου: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» – Με ποιο τραγούδι αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό, ποιοι έδωσαν το «παρών» (photos)

12.08.2026 13:13
kidia_kalogeropoulos_kentriki

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Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο είπαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το μεσημέρι της Τετάρτης φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι.

Η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 74 ετών ξεκίνησε στις 12.00 μ.μ. στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και πλήθος κόσμου παρέστησαν στην πολιτική κηδεία του ηθοποιού για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, o Γιώργος Βογιατζής, ο Στάθης Σταμουλακάτος και ο Νίκος Καραγιώργης.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο και τις τελευταίες ημέρες, νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του με ανακοίνωση της έχει παρακαλέσει αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Πολλά ωστόσο ήταν τα στεφάνια στη μνήμη του Ν. Καλογερόπουλου, μεταξύ άλλων της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, της ΚΕ του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και άλλων φίλων και συναδέλφων.

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία που συνόδευε το φέρετρο του σπουδαίου καλλιτέχνη είχε προστεθεί ένα απόσπασμα από το ποιητικό έργο του «3ωδία»: «Μη γυρεύεις να με δεις μόνο, νιώσε με…».

Με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του, «Καραϊσκάκης…», οι δικοί του άνθρωποι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο. Το τραγούδι που ερμήνευσε στον δίσκο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγούδησαν όλοι με μια φωνή και βαθιά συγκίνηση όσο το φέρετρο με τον αγαπημένο ηθοποιό μεταφερόταν στη νεκροφόρα προκειμένου να μεταβεί στη Ριτσώνα για να αποτεφρωθεί.

Δείτε φωτογραφίες:

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