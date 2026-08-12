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12.08.2026 12:37

Ζιμπάμπουε: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι μετά την ανατροπή πλοιαρίου σε λίμνη (photos/video)

12.08.2026 12:37
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Δεκαπέντε νεκροί ανασύρθηκαν από τα νερά της λίμνης Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες, Τρίτη, επιβατηγού πλοίου, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία διασώσεων της χώρας αυτής στο νότιο τμήμα της Αφρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον «27 άνθρωποι των οποίων αγνοείται η τύχη».

Το πορθμείο αυτό, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στην πόλη της Καρίμπα και αρκετά νησιά και ψαροχώρια στην τεχνητή αυτή λίμνη, η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Ζάμπια, ανατράπηκε χθες λόγω κακοκαιρίας και τρικυμίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο φέριμποτ αυτό δυνατότητας μεταφοράς 90 ανθρώπων επέβαιναν 5 μέλη πληρώματος και 114 ενήλικες επιβάτες, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας (CPU) της χώρας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση διασώσεων. Επίσης μετέφερε «αδιευκρίνιστο αριθμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι το πλοίο αναχώρησε όπως συνήθως, παρά την κακοκαιρία. «Ένα κύμα χτύπησε το πλοίο πλήττοντας τη μηχανή και το ακινητοποίησε», σημείωσε ο Μάξτον Κανχέμα, ένας από τους διασωθέντες επιβάτες.

«Όταν ήμασταν στο νερό, είδαμε ένα σήμα κινδύνου και τα πλοία που ήταν κοντά ανταποκρίθηκαν», πρόσθεσε.

Ο Κανχέμα διευκρίνισε επίσης ότι το εθνικό πάρκο της γειτονικής Ματουσαντόνα έστειλε επίσης αμέσως ένα ελικόπτερο. Στο σημείο έσπευσαν επίσης σκάφη και δύτες, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης περιπλέκονταν λόγω της κακοκαιρίας, η οποία εμπόδιζε επίσης πολλά μικρά πλεούμενα να φτάσουν εκεί.

Οι διασωθέντες επιβαίνοντες, που είναι 77, βρίσκονται στο Λονγκ Άιλαντ, στη μέση της λίμνης, διευκρίνισε η CPU. «Μονάδα δυτών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Η λίμνη Καρίμπα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε της Ζιμπάμπουε, αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη σε όγκο υδάτων στον κόσμο.

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