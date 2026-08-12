Ζιμπάμπουε: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι μετά την ανατροπή πλοιαρίου σε λίμνη (photos/video)

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Δεκαπέντε νεκροί ανασύρθηκαν από τα νερά της λίμνης Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες, Τρίτη, επιβατηγού πλοίου, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία διασώσεων της χώρας αυτής στο νότιο τμήμα της Αφρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον «27 άνθρωποι των οποίων αγνοείται η τύχη».

Το πορθμείο αυτό, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στην πόλη της Καρίμπα και αρκετά νησιά και ψαροχώρια στην τεχνητή αυτή λίμνη, η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Ζάμπια, ανατράπηκε χθες λόγω κακοκαιρίας και τρικυμίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ZIMBABWE FERRY with 95 ON BOARD OVERTURNS — HELICOPTERS DEPLOYED to SEARCH for SURVIVORS pic.twitter.com/egQfxOduI2 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 11, 2026

Στο φέριμποτ αυτό δυνατότητας μεταφοράς 90 ανθρώπων επέβαιναν 5 μέλη πληρώματος και 114 ενήλικες επιβάτες, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας (CPU) της χώρας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση διασώσεων. Επίσης μετέφερε «αδιευκρίνιστο αριθμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου».

🇿🇼 Quinze corps ont été repêchés dans le lac Kariba au Zimbabwe après le chavirage mardi d'un bateau de transport. Les autorités ont fait état mercredi d'au moins "27 personnes portées disparues" ⤵️ pic.twitter.com/mRj4OObPJo — Agence France-Presse (@afpfr) August 12, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι το πλοίο αναχώρησε όπως συνήθως, παρά την κακοκαιρία. «Ένα κύμα χτύπησε το πλοίο πλήττοντας τη μηχανή και το ακινητοποίησε», σημείωσε ο Μάξτον Κανχέμα, ένας από τους διασωθέντες επιβάτες.

«Όταν ήμασταν στο νερό, είδαμε ένα σήμα κινδύνου και τα πλοία που ήταν κοντά ανταποκρίθηκαν», πρόσθεσε.

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Breaking news Zimbabwe



Boat capsizes in Lake Kariba. Over 90 people on board. Reports say over a dozen bodies retrieved, almost 40 still missing, others have been rescued



Guys we need to ban these types of boats in Zimbabwe. Zero life jackets eish pic.twitter.com/HLz6DElvdU August 12, 2026

Ο Κανχέμα διευκρίνισε επίσης ότι το εθνικό πάρκο της γειτονικής Ματουσαντόνα έστειλε επίσης αμέσως ένα ελικόπτερο. Στο σημείο έσπευσαν επίσης σκάφη και δύτες, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης περιπλέκονταν λόγω της κακοκαιρίας, η οποία εμπόδιζε επίσης πολλά μικρά πλεούμενα να φτάσουν εκεί.

Οι διασωθέντες επιβαίνοντες, που είναι 77, βρίσκονται στο Λονγκ Άιλαντ, στη μέση της λίμνης, διευκρίνισε η CPU. «Μονάδα δυτών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

I am deeply saddened to hear that a boat carrying 90 people capsized on Lake Kariba in Zimbabwe today.



The boat, owned by the Rural Infrastructure Development Agency (RIDA), a government agency, was on Lake Kariba when it capsized. The head of RIDA is quoted as saying that the… pic.twitter.com/ou8xv91YHo — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) August 11, 2026

Η λίμνη Καρίμπα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε της Ζιμπάμπουε, αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη σε όγκο υδάτων στον κόσμο.

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