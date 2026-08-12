«Ήλιος, θάλασσα και σιωπή» – Η νέα καλοκαιρινή ανάρτηση της Ελένης Μενγάκη (photos)

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέγνοιαστες στιγμές.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή».

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της.

Τις προηγούμενες ημέρες, η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στο Φισκάρδο όπου γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο με φιλική παρέα.

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