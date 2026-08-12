Φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν εναέρια

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από τις 13:15 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σημείο επιχειρούν προς το παρόν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Φιλιατών.

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