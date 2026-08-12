Φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από τις 13:15 το μεσημέρι της Τετάρτης.
Στο σημείο επιχειρούν προς το παρόν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Φιλιατών.
Διαβάστε επίσης
Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία – Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Φωτιά στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης – Εντολή εκκένωσης από το 112
Χαρδαλιάς: «Αυξήσαμε κατά 30% τους ψεκασμούς – Πλήρης επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.