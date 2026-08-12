Χαρδαλιάς: «Αυξήσαμε κατά 30% τους ψεκασμούς – Πλήρης επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών»

Takeaways by to pontiki AI Η Περιφέρεια Αττικής αύξησε κατά 30% τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών το 2026, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

Οι δράσεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον ΕΟΔΥ.

Η Περιφέρεια παρεμβαίνει κυρίως στο φυσικό και περιαστικό περιβάλλον, ενώ η διαχείριση των εστιών εντός του αστικού ιστού αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων.

Αντίστοιχη ενίσχυση του προγράμματος έχει προβλεφθεί και για την τριετία 2027-2029, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

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Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τις παρεμβάσεις κατά των κουνουπιών, αυξάνοντας τους ψεκασμούς και διευρύνοντας την επιστημονική επιτήρηση, με φόντο τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, έχοντας ήδη αυξήσει κατά περίπου 30% τους ψεκασμούς από αέρος και εδάφους μέσα στο 2026.

Χαρδαλιάς: «Ενισχύσαμε κατά 30% τις στοχευμένες δράσεις»

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σε συνδυασμό με τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, οδήγησαν στην απόφαση για αύξηση κατά 30% των δράσεων κατά των κουνουπιών.

Όπως σημείωσε, το 2026 πραγματοποιούνται περισσότερες παρεμβάσεις από κάθε άλλη χρονιά, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση έχει προβλεφθεί και για την τριετία 2027-2029.

Παράλληλα, επισήμανε τη συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον ΕΟΔΥ και τους Δήμους της Αττικής.

Από το 2025 λειτουργεί επίσης το Παρατηρητήριο Ενημέρωσης Κουνουπιών attica-mosquito.gr, με ενημερωτικό υλικό, καμπάνιες και πληροφορίες για τις σχετικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδια ενίσχυση προβλέπεται και στο νέο τριετές πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Επιστημονική παρακολούθηση σε όλη την Αττική

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κουνουπιών και σχεδιάζονται με βάση επιστημονικά δεδομένα και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Κεντρικό ρόλο έχει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο πραγματοποιεί συστηματική παρακολούθηση και έρευνα των κουνουπιών σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών δείχνουν πού και πότε απαιτούνται παρεμβάσεις, επιτρέποντας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας να προχωρούν σε στοχευμένες ενέργειες.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τι αναλαμβάνει η Περιφέρεια και τι οι Δήμοι

Η συστηματική παρέμβαση της Περιφέρειας αφορά κυρίως το φυσικό και περιαστικό περιβάλλον της Αττικής και όχι τον αστικό ιστό κάθε πόλης.

Μέσα στις πόλεις, η διαχείριση των ανθρωπογενών εστιών και η εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών αποτελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των Δήμων.

Η Περιφέρεια παρεμβαίνει στον αστικό ιστό σε έκτακτες περιπτώσεις και σε συνεργασία με τους Δήμους, τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους.

Ανατολική Αττική: Από 58 σε 78 οι κύκλοι ψεκασμών

Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Κώσταντος, ανέφερε ότι οι έκτακτοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 20.

Για το 2026, οι εφαρμογές από εδάφους αυξήθηκαν από 58 σε 78.

Το αρχικό πρόγραμμα περιλάμβανε:

24 εφαρμογές στις περιαστικές περιοχές των Δήμων της Ανατολικής Αττικής,

24 εφαρμογές σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές,

10 έκτακτες εφαρμογές.

Σε έκτακτες περιπτώσεις πραγματοποιούνται επίσης παρεμβάσεις μέσα στον αστικό ιστό, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πού αναπτύσσεται το κοινό κουνούπι

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα του κοινού κουνουπιού (Culex pipiens), το οποίο ζει και αναπτύσσεται κυρίως μέσα στις πόλεις, κοντά σε κατοικίες και σημεία καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας.

credit: AP

Για την αναπαραγωγή του αξιοποιεί κυρίως εστίες στάσιμου νερού, όπως:

φρεάτια,

βόθρους,

δοχεία και μικρές συλλογές νερού,

αυλές και κήπους.

Μπενάκειο: Το κοινό κουνούπι υπάρχει όλο τον χρόνο

Ο δρ. Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής Α΄ και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σημείωσε ότι τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως το κοινό κουνούπι υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ολοένα πιο ήπιοι χειμώνες λόγω της κλιματικής αλλαγής το βοηθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να προσαρμόζεται ταχύτερα και να παραμένει ενεργό για μεγαλύτερο διάστημα.

Στις δειγματοληψίες είναι επίσης δυνατό να εντοπίζονται κουνούπια θετικά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εντομολογική επιτήρηση χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των παρεμβάσεων, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις.

Σύμφωνα με τον δρ. Μιχαηλάκη, το πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία με τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

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