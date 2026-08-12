Brad Pitt – Angelina Jolie: Ο αέναος «πόλεμος» για το Château Miraval των 164 εκατ. δολαρίων και οι τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη (photos/videos)

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Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie είναι χωρισμένοι από το 2016, όμως η μάχη για το Château Miraval —την έκταση 1.200 στρεμμάτων στη Νότια Γαλλία, που περιλαμβάνει βίλα και οινοποιείο— συνεχίζεται.

Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία του κτήματος στην Προβηγκία, όπου παντρεύτηκαν το 2014.

Τον περασμένο Οκτώβριο, οι δικηγόροι του Πιτ κατέθεσαν αίτημα ζητώντας από την Τζολί να παραδώσει 22 έγγραφα σχετικά με την υπόθεση.

Η ηθοποιός πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο το 2021 — όμως ο Πιτ υποστηρίζει ότι δεν του έδωσε την ευκαιρία να το αγοράσει ο ίδιος. Τώρα ο δικαστής έχει εκδώσει απόφαση τουλάχιστον σχετικά με αυτό το σκέλος της υπόθεσης.

Και η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη από μία απλή διαφωνία: ο λεγόμενος «War of the Rosé» εξελίσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια στις δικαστικές αίθουσες τριών χωρών, με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις να σημειώνονται τον Αύγουστο του 2026.

Το χρονικό της διαμάχης και η ιστορία του Château Miraval

Το Elle Decor παρουσίασε σε εκτενές αφιέρωμα το χρονοδιάγραμμα της δικάστικής διαμάχης αλλά και την ιστορία του υπερπολυτελούς κτήματος:

1970s–1990s: Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες

Οι ρίζες του Château Miraval φτάνουν μέχρι τον 13ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε ως μοναστήρι και αμπελώνας στο χωριουδάκι Correns της Προβηγκίας. Το συγκρότημα είχε επισκεφθεί ακόμη και ο φιλόσοφος Άγιος Θωμάς Ακινάτης.

Τον 15ο αιώνα πέρασε στα χέρια της γαλλικής αριστοκρατίας, ενώ τον 19ο αιώνα ο Γάλλος εφευρέτης Joseph-Louis Lambot φέρεται να κατασκεύασε το οινοποιείο που βρίσκεται στο κτήμα.

Ο Γάλλος πιανίστας Jacques Loussier είχε το κτήμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πρόσθεσε ένα στούντιο ηχογράφησης στην κύρια κατοικία των 35 δωματίων και φιλοξένησε διάσημους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων τους Pink Floyd και τον Sting.

Angelina Jolie Gets a Legal Victory In the Dispute Over Her and Brad Pitt’s $164 Million French Winery https://t.co/6Wj04kCP8t — ELLE Decor (@ELLEDECOR) August 12, 2026

Το 1992 το πούλησε στον Αμερικανό επιχειρηματία Tom Bove, ο οποίος ανέλαβε μια ολοκληρωτική ανακαίνιση και δημιούργησε μια επιτυχημένη επιχείρηση βιολογικού κρασιού.

Συνολικά, το κτήμα διαθέτει περίπου 100 στρέμματα αμπελώνων, με το Cinsault να είναι μία από τις παλαιότερες ποικιλίες. Υπάρχει επίσης ένα ρωμανικό παρεκκλήσι —όπου αργότερα παντρεύτηκαν ο Πιτ και η Τζολί—, ελαιώνες και τάφρος. �

2008: Ο Πιτ και η Τζολί νοικιάζουν το Miraval

Στις αρχές του 2008, ενώ η Τζολί ήταν έγκυος για δεύτερη φορά, το ζευγάρι ερωτεύτηκε το Château Miraval και υπέγραψε μακροχρόνια μίσθωση με δικαίωμα αγοράς από τον ιδιοκτήτη Tom Bove.

Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η Τζολί πέταξε με ελικόπτερο από το Miraval στη Νίκαια —περίπου 60 μίλια μακριά— για να γεννήσει τα δίδυμα Knox και Vivienne στο νοσοκομείο Lenval.

2013: Κυκλοφορεί το κρασί Miraval

Όταν έληξε η μίσθωση, ο Πιτ και η Τζολί αγόρασαν τον έλεγχο της εταιρείας που διαχειριζόταν το Miraval, της Quimicum, μέσω των αντίστοιχων επενδυτικών εταιρειών τους.

Αρχικά η ιδιοκτησία ήταν μοιρασμένη 60%-40%, με τον Πιτ να έχει την πλειοψηφία. Το 2013 όμως η συμφωνία τροποποιήθηκε ώστε να έχουν 50%-50%.

Για να γίνει αυτό, ο Πιτ πούλησε στην Τζολί τις μετοχές του για το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ξεκίνησαν μαζί τα Miraval Wines, σε συνεργασία με τον παραγωγό κρασιού Famille Perrin.

Το εγχείρημα ήταν αμέσως τεράστια επιτυχία: τα πρώτα 6.000 μπουκάλια ροζέ εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις πέντε ώρες.

2014: Ο γάμος

Στις 23 Αυγούστου 2014, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στο μικρό πέτρινο παρεκκλήσι του Miraval.

Στην πολύ κλειστή τελετή παρευρέθηκαν μόλις 20 στενοί φίλοι και συγγενείς, ενώ και τα έξι παιδιά τους συμμετείχαν στην οργάνωση του γάμου.

2016: Το διαζύγιο

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, η Τζολί εξέπληξε τους πάντες καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές», μετά από περίπου μία δεκαετία κοινής ζωής. Ακολούθησε μια σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους.

Παράλληλα, άρχισαν να διαφωνούν για το ποιος θα ελέγχει τα κοινά ακίνητά τους, μεταξύ των οποίων το οικογενειακό σπίτι στο Λος Άντζελες και το Miraval.

2021: Η Τζολί πουλάει το μερίδιό της

Τον Ιούλιο του 2021, δικαστής στην Καλιφόρνια έδωσε στην Τζολί την άδεια να πουλήσει το 50% που κατείχε στο Miraval.

Η ίδια τελικά το πούλησε στον Ρώσο ολιγάρχη Yuri Shefler, ιδιοκτήτη της εταιρείας Stoli Vodka με έδρα το Λουξεμβούργο.

Ο Πιτ ήθελε αρχικά να αγοράσει ο ίδιος το μερίδιο της Τζολί, υποστηρίζοντας ότι το αμπελοοινικό εγχείρημα ήταν προσωπικό του πάθος.

Εκείνη την περίοδο ολόκληρο το ακίνητο αποτιμούνταν περίπου στα 164 εκατομμύρια δολάρια.

2022: Ο Πιτ κάνει αγωγή

Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Πιτ κατέθεσε αγωγές τόσο στην Καλιφόρνια όσο και στη Γαλλία, προσπαθώντας να ακυρώσει την πώληση στη Stoli.

Υποστήριξε ότι το πρώην ζευγάρι είχε προφορική αλλά και γραπτή συμφωνία σύμφωνα με την οποία κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό του χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η Τζολί αμφισβήτησε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία.

Τον Ιούνιο ο Πιτ κατηγόρησε την Τζολί ότι προσπαθούσε σκόπιμα να σαμποτάρει την επιχείρηση.

Η Τζολί απάντησε με δική της αγωγή στην Καλιφόρνια, κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι διεξήγαγε εναντίον της έναν «εκδικητικό πόλεμο» και ζητώντας 250 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Στη Γαλλία, δικαστής τάχθηκε υπέρ του Πιτ και διέταξε έρευνα στο κτήμα για την κατάσχεση εγγράφων που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Τον Μάρτιο του 2022 οι γαλλικές αρχές έκαναν έρευνα στο Miraval και κατάσχεσαν εταιρικά έγγραφα και ηλεκτρονικό υλικό.

2024: Νομικές νίκες του Πιτ

Τον Φεβρουάριο του 2024, δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται η Stoli Group, αποφάσισε ότι το ποσοστό των μετοχών που ο Πιτ είχε πουλήσει συμβολικά στην Τζολί για 1 ευρώ το 2013 έπρεπε να περάσει σε δικαστικά διορισμένο διαχειριστή.

Ως αποτέλεσμα, ο Πιτ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Miraval:

Πιτ: 50%

Shefler: 40%

Δικαστικά διορισμένος διαχειριστής: 10%

Η υπόθεση όμως παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο Πιτ πέτυχε άλλη μία δικαστική νίκη, όταν δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες απέρριψε τρεις προτάσεις της Τζολί για απόρριψη της υπόθεσης. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια μελλοντική δίκη.

Οκτώβριος 2025: Η υπόθεση με τα έγγραφα

Τον Οκτώβριο του 2025 οι δικηγόροι του Πιτ κατέθεσαν νέο αίτημα στην υπόθεση της Καλιφόρνιας, ζητώντας από την Τζολί να παραδώσει ιδιωτικά emails με μέλη της ομάδας της, τα οποία αφορούσαν την πώληση του μεριδίου της.

Η Τζολί αρνήθηκε να τα παραδώσει, επικαλούμενη το δικηγορικό απόρρητο.

Μάιος 2026: Δικαστική νίκη της Τζολί

Στις 5 Μαΐου 2026, η δικαστής Cindy Pánuco αποφάσισε υπέρ της Τζολί σχετικά με το ζήτημα των εγγράφων, επικυρώνοντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Έκρινε ότι ο Πιτ «δεν απέδειξε το βάρος που του αναλογεί» προκειμένου να αποδείξει ότι τα emails της Τζολί δεν προστατεύονταν από το δικηγορικό απόρρητο.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η απόφαση εάν εμφανιστούν νέα στοιχεία.

Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα της Τζολί να επιβληθεί στον Πιτ πρόστιμο άνω των 33.000 δολαρίων, κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν δικαιολογείται».

Τον Ιούνιο, όμως, ο Πιτ πέτυχε δική του δικαστική νίκη στην Καλιφόρνια: εφετείο ανέτρεψε απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που εμπόδιζε τον Πιτ να κατονομάσει τον Yuri Shefler στην αγωγή του κατά της Τζολί.

Ιούλιος 2026: Ο Πιτ ζητά ακόμη περισσότερα έγγραφα

Με την ημερομηνία της δίκης να μην έχει ακόμη οριστεί και το προηγούμενο αίτημά του να έχει απορριφθεί, η νομική ομάδα του Πιτ κατέθεσε τον Ιούλιο νέο αίτημα για πρόσθετα έγγραφα.

Αυτή τη φορά ζητούσε στοιχεία σχετικά με «προκαταβολές για κινηματογραφικούς ρόλους, συμφωνίες με brands ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες» που είχε λάβει η Τζολί πριν πουλήσει το μερίδιό της στο Miraval.

Η πλευρά του Πιτ υποστηρίζει ότι αυτά τα έγγραφα θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τον ισχυρισμό της Τζολί ότι πούλησε το κτήμα προκειμένου να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία».

Στην ακρόαση της 8ης Ιουλίου, ένας από τους δικηγόρους της Τζολί ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει το αίτημα.

Χαρακτήρισε την απαίτηση «υπερβολή» και «χονδροειδή» προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ουσιαστικά μια ακόμη μορφή ελεγκτικής συμπεριφοράς του Πιτ.

Παράλληλα, στις 10 Αυγούστου 2026, δικαστής του Λος Άντζελες απέρριψε μια ανταγωγή που είχε καταθέσει το 2024 η εταιρεία του Shefler, Stoli. Η εταιρεία ισχυριζόταν ότι ο Πιτ είχε διοχετεύσει παράνομα χρήματα από την επιχείρηση του οινοποιείου.

Ο Πιτ είχε ζητήσει επισήμως την απόρριψη της συγκεκριμένης καταγγελίας τον Δεκέμβριο. Ο δικαστής τελικά έκρινε ότι το δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία για την υπόθεση.

Η ουσία είναι ότι η Τζολί πούλησε το 50% της σε τρίτο πρόσωπο, ενώ ο Πιτ λέει ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους πως κανείς δεν θα πουλούσε το μερίδιό του χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα απίστευτο κουβάρι με Καλιφόρνια + Γαλλία + Λουξεμβούργο, πολλαπλές αγωγές, ανταγωγές, εταιρείες, μετοχές, emails και εκατομμύρια δολάρια.

Και το πιο ειρωνικό: ξεκίνησε από ένα κτήμα όπου παντρεύτηκαν και έχτισαν μαζί μια επιτυχημένη επιχείρηση κρασιού. Τώρα το ίδιο κτήμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πεδία διαμάχης ανάμεσά τους…

φωτογραφίες AP

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