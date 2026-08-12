Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που superyacht… δίνει μάχη για να μην «κολλήσει» στον Ισθμό της Κορίνθου

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«Δύσκολες ώρες» πέρασε το superyacht BLUE II, μήκους σχεδόν 56 μέτρων, προσπαθώντας να περάσει τον Ισθμό της Κορίνθου, το Σάββατο 8 Αυγούστου.

Το superyacht ακούμπησε επανειλημμένα στα τοιχώματα του Ισθμού, όπως καταγράφηκε από τον Μιχάλη Παπαμανωλάκη για το κανάλι «Κορινθογνωσία».

Οριακή διέλευση

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς αποτυπώνουν τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργήσει το μέγεθος ενός τέτοιου σκάφους κατά το πέρασμα από τον Ισθμό.

Ποιο είναι το BLUE II

Το BLUE II, με μήκος που αγγίζει τα 56 μέτρα, συγκαταλέγεται στα πολυτελή superyachts μεγάλης κατηγορίας και η αξία του εκτιμάται περίπου στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Στο σκάφος έχουν διαμορφωθεί δύο κύριες σουίτες. Η μία βρίσκεται στο άνω κατάστρωμα και προσφέρει πανοραμική θέα προς την πλώρη, ενώ η δεύτερη έχει τοποθετηθεί στο κύριο κατάστρωμα, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την άμεση πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους.

Στους εξωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται σαλόνι ηλιοθεραπείας και καθιστικό στο μπροστινό κατάστρωμα. Στο πίσω τμήμα του άνω καταστρώματος υπάρχει επίσης χώρος διαμορφωμένος για γεύματα σε εξωτερικό περιβάλλον.

Το κύριο σαλόνι του superyacht ακολουθεί κλασική αισθητική, συνδυάζοντάς την με σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μεταξύ των χώρων του περιλαμβάνονται σαλόνι κινηματογράφου και ιδιωτικό γραφείο στο κατάστρωμα της γέφυρας.

Το BLUE II διαθέτει ακόμη ξεχωριστό χώρο ευεξίας, με σάουνα, χαμάμ, τραπέζι μασάζ και γυμναστήριο.

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