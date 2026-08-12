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12.08.2026 15:57

F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στην Τουρκία – Σώος ο πιλότος (Video)

12.08.2026 15:57
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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

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