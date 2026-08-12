F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στην Τουρκία – Σώος ο πιλότος (Video)

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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

Turkey’s Defense Ministry said an Air Force F-16 crashed during a training flight in Yalova. The pilot ejected and survived. The cause of the accident will be determined following a detailed investigation. pic.twitter.com/sXvMlq8vCV — Mintel World (@mintelworld) August 12, 2026

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