Καιρός: Το φαινόμενο «Hot-Dry-Windy» δημιουργεί ακραίο δυναμικό για φωτιές το επόμενο 48ωρο – Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» (photos)

Takeaways by to pontiki AI Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Πέμπτη 13 Αυγούστου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες λόγω των ισχυρών ανέμων και της ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύει τις περιπολίες του, ενώ εφαρμόζονται μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και εθνικούς δρυμούς.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

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Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται για αύριο Πέμπτη 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, (κατηγορία 5), που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματία Πολιτικής Προστασίας, ενώ για μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4).

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ ‘Αρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Το φαινόμενο «Hot-Dry-Windy»

Ανησυχητική είναι και η πρόγνωση της ομάδας FLAME του Meteo για το επόμενο 48ωρο (Πέμπτη και Παρασκευή), που κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά:

«Περίοδος Ισχύος: 13 Αυγούστου 2026, 06:00 — 14 Αυγούστου 2026, 23:59

Περιοχές που επηρεάζονται:

Αττική, Κ. και Ν. Εύβοια, Ν. Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κύθηρα, Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Δ. Αχαΐα, Ηλεία και κατά τόπους σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κ. και Αν. Μακεδονία, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Θάσο, Σαμοθράκη, Σάμο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ν. Κρήτη

Κύρια Χαρακτηριστικά: Περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14.08.2026) σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι Β/ΒΑ άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση (40-60 km/h, τοπικά άνω των 60-70 km/h) και θα συνδυαστούν την Πέμπτη (13.08.2026) με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, κυρίως στα δυτικά (Hot-Dry-Windy). Επιπροσθέτως, την Παρασκευή (14.08.2026) αναμένεται μεταφορά υγρασίας στην μέση τροπόσφαιρα, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για ανάπτυξη πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά. Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας, περισσότερο όμως στα δυτικά και βόρεια. Σε ισχύ παραμένει το δελτίο FLAME-W-009 / 08.08.2026.

Αναμενόμενες Επιπτώσεις: Πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές. Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων. Πιθανή ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι δημιουργούν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες. Κατά τόπους έντονη πυρική συμπεριφορά τη νύχτα. Κατά τόπους δυναμικό εκδήλωσης πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.

Κατάσταση Ετοιμότητας: Η Προειδοποίηση Επικίνδυνων Πυρομετεωρολογικών Συνθηκών σηματοδοτεί την έλευση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει έναρξη πυρκαγιάς.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών αποτελεί προϊόν ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και δεν υποκαθιστά τις επίσημες προγνώσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων».

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική στις περιοχές κατάστασης συναγερμού

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Κλείνει ο Λόφος Λυκαβηττού

Οι ισχυροί άνεμοι και ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Με δεδομένα τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει για αύριο Πέμπτη στην Αττική (κατηγορία κινδύνου 5), οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων), από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης.

Βάσει του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.ά.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες: Αποφύγετε επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια».

Συστάσεις προς τους πολίτες

Από την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνεται ισχυρή έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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