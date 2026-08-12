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12.08.2026 16:59

Τραγωδία στην Κίμωλο: Το μοιραίο μπάνιο του 17χρονου και τα κρίσιμα ερωτήματα – Θερμοσίφωνας και ρελέ στο μικροσκόπιο των Αρχών

12.08.2026 16:59
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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου ο ανήλικος παραθέριζε μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε επισκεφθεί την Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο θερμοσίφωνας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην τεχνική αυτοψία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Παράλληλα, η Αστυνομία συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, διερευνάται δημοσιευμένη πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ζητούμενο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.

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