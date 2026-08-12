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12.08.2026 17:53

Ο Φαραντούρης στη μακρινή Ζάμπια… παίζει καντάδες στο πιάνο

12.08.2026 17:53
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Στην μακρινή Ζάμπια της νότιας Αφρικής βρίσκεται ο Kεφαλονίτης ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 13ης Αυγούστου.

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας του στη Ζάμπια ήταν η επίσκεψή του σε συμπατριώτες του Κεφαλονίτες, ενώ δεν έχασε την ευκαίρια όταν βρήκε ένα… πιάνο, να παίξει καντάδες.‎

Ο ίδιος δηλώνει περήφανος και συγκινημένος και χαρακτήρισε τους συμπατριώτες μας «τους καλύτερους πρεσβευτές της πατρίδας μας σε όλο τον κόσμο».

Την Κυρική επισκέφθηκε την Ελληνορθόδοξη ενορία του Αγιού Αλεξάνδρου στην πρωτέυουσα της Ζάμπιας Λουσάκα και κάθισε στο ψαλτήρι.

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