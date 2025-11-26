Ελληνική «όαση» στη Ζάμπια: Πώς ένα ζευγάρι από την Καβάλα έκανε τη Λουσάκα να χορεύει ζεϊμπέκικο

Στο κέντρο της Ζάμπια, εκεί όπου κανείς δεν θα περίμενε να συναντήσει εικόνες από ελληνικό πανηγύρι, ένα εστιατόριο με το λιτό όνομα «ONOMA» έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς. Πίσω από αυτή τη μικρή ελληνική «πρεσβεία» βρίσκονται ο 32χρονος σεφ Γιώργος Ιωαννίδης, με καταγωγή από την Καβάλα, και η σύζυγός του Πόπη Κεσανίδη, οι οποίοι εδώ και τρία χρόνια μεταφέρουν στην αφρικανική χώρα γεύσεις, ήχους και συνήθειες από τη Μεσόγειο.

Το ζευγάρι ζούσε στο Λονδίνο όταν, το 2019, μια επαγγελματική πρόταση τους οδήγησε στη Ζάμπια. Η πρώτη επίσκεψη έγινε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ύστερα από πρόσκληση Ελληνοκυπρίων επιχειρηματιών που αναζητούσαν σύμβουλο για τη δημιουργία ενός all-day καταστήματος. Λίγους μήνες αργότερα και λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία, εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί.

Παρατηρώντας την τοπική αγορά, διαπίστωσαν ότι αν και η ελληνική κουζίνα ήταν γνωστή, απουσίαζε ένα αυθεντικό ελληνικό εστιατόριο. Έτσι, μετά από σχεδόν τρία χρόνια προετοιμασίας, το «ONOMA» άνοιξε τις πόρτες του τον Δεκέμβριο του 2022, φέρνοντας μια πραγματική γεύση Ελλάδας στην καρδιά της Αφρικής.

Εκείνο που το έκανε μοναδικό στο είδος του δεν ήταν τόσο το φαγητό όσο το γλέντι στο οποίο συμμετέχουν οι πελάτες. Μπουζούκι, παραδοσιακοί χοροί, λουλουδοπόλεμος αλλά και σπάσιμο πιάτων συνθέτουν ένα αμιγώς ελληνικό σκηνικό που έχει ενθουσιάσει τους ντόπιους.

«Τους πρώτους μήνες κοιτούσαν με δισταγμό. Τώρα, περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο συρτάκι για να μπουν στον χορό», λέει στο topontiki ο Γιώργος.

Οι εργαζόμενοι έχουν ενσωματώσει πλήρως τη νέα κουλτούρα, χορεύοντας χασάπικο, ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι με μια ενέργεια που εκπλήσσει τόσο τον Γιώργο όσο και τη σύζυγό του Πόπη.

«Κάθε φορά που έρχονται και απολαμβάνουν το φαγητό μας και χορεύουν με τα τραγούδια μας και τη μουσική μας αισθανόμαστε ότι φέρνουμε ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας εδώ» θα πει. Μουσακάς, ψητό αρνί αλλά και σουβλάκια είναι οι αγαπημένες γεύσεις των πελάτων.

Στη Ζάμπια ζουν σήμερα περίπου 400 Έλληνες. Μια κοινότητα πολύ μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν. Και στο κέντρο της Αφρικής, μια μικρή Ελλάδα συνεχίζει να μαγειρεύει, να χορεύει και να χαμογελά. Και οι κάτοικοι της Ζάμπιας φαίνεται πως δεν χορταίνουν αυτή τη γεύση.

