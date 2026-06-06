Πολάκης μετά την ανάρτηση Σιακαντάρη: Ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ – Θα τα πούμε αύριο στην ΚΕ

Την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη προκάλεσε η ανάρτηση του επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος έκανε λόγο για «ένταξη» των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ.

Η ανάρτηση μπορεί να διεγράφη λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο πρόλαβε να προκαλέσει αντιδράσεις, μεταξύ αυτών, και του Παύλου Πολάκη.

«Ο εξευτελισμός δεν μαζεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή!», έγραψε ο Παύλος Πολάκης.

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