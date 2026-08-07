search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 15:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2026 09:22

Γουδί: Νεκρή 53χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο

07.08.2026 09:22
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) μία 53χρονη γυναίκα από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη εντοπίστηκε στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρωινές ώρες και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 53χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τον ακάλυπτο χώρο, την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκώμη – Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ

Αίγιο: Νεκρός 52χρονος οδηγός λεωφορείου – Υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο τιμόνι (photos)

Κυψέλη: Σοκαρισμένο το ζευγάρι Αμερικανών που είχε «υιοθετήσει» τον 26χρονο κατηγορούμενο στη Λέσβο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Περισσότεροι από 129.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τα λιμάνια της Αττικής

barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Απαντά στα σχόλια περί πλαστικής επέμβασης – «Η αλήθεια είναι ότι μόνο έτσι συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

metalleio_halkou_hrysou_skouries
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όταν η Eldorado Gold αθετεί τις συμφωνίες της

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

melania trump 66- new
LIFESTYLE

Παρά την εμπορική αποτυχία και τις κακές κριτικές ετοιμάζεται το sequel του «Melania»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 15:59
troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

1 / 3