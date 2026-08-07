Γουδί: Νεκρή 53χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) μία 53χρονη γυναίκα από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη εντοπίστηκε στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρωινές ώρες και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άπό ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην #ΑΘήνα.

Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 53χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τον ακάλυπτο χώρο, την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες.

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