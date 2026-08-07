Κυψέλη: Σοκαρισμένο το ζευγάρι Αμερικανών που είχε «υιοθετήσει» τον 26χρονο κατηγορούμενο στη Λέσβο – «Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Takeaways by to pontiki AI Ένα ζευγάρι Αμερικανών που είχε φιλοξενήσει τον 26χρονο κατηγορούμενο στη Λέσβο δηλώνει σοκαρισμένο από τη σύλληψή του για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τη μεταφορά της σορού, ωστόσο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της γυναίκας.

Το ζευγάρι γνώρισε τον νεαρό Αφγανό σε κέντρο προσφύγων και τον φιλοξένησε για δύο χρόνια, αναπτύσσοντας μαζί του στενή σχέση.

Οι πρώην κηδεμόνες του επισημαίνουν πως κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους ο 26χρονος δεν είχε επιδείξει ανησυχητική συμπεριφορά.

Ο νεαρός άνδρας έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016, έχοντας διανύσει μια ιδιαίτερα τραυματική διαδρομή από το Αφγανιστάν.

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Σε κατάσταση σοκ δηλώνει το ζευγάρι Αμερικανών που είχε φιλοξενήσει και ουσιαστικά «υιοθετήσει» τον 26χρονο κατηγορούμενο όταν εκείνος ήταν ακόμη έφηβος στη Λέσβο, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας, ενώ έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στην Κυψέλη. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται ότι τη σκότωσε.

Το ζευγάρι, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μίλησε στη Daily Mail και ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη από κοινό τους φίλο. Όπως περιέγραψαν, δυσκολεύονταν να συνειδητοποιήσουν ότι ο έφηβος που είχε ζήσει μαζί τους για περίπου δύο χρόνια βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τόσο σοβαρές κατηγορίες, μετά τον εντοπισμό της σορού.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια»

«Όταν άκουσα την είδηση, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», ανέφερε η Αμερικανίδα, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν «σπαρακτικά».

Το ζευγάρι είχε βρεθεί στη Λέσβο στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης στο προσφυγικό κέντρο της Μόριας. Εκεί γνώρισε τον 26χρονο, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα σε ηλικία 16 ετών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, εκείνη την περίοδο ο νεαρός Αφγανός βοηθούσε ως μεταφραστής οργανώσεις που παρείχαν στήριξη σε πρόσφυγες.

Όταν η σκηνή στην οποία έμενε καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά στη Μόρια, η οποία είχε ξεσπάσει έπειτα από συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, το ζευγάρι αποφάσισε να του προσφέρει στέγη.

«Τον πήραμε στο σπίτι μαζί με δύο άλλα παιδιά»

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήρα στο σπίτι μαζί με δύο άλλα παιδιά, περίπου στις πέντε το πρωί. Εκείνος έμεινε, ενώ οι άλλοι έφυγαν», είπε ο Αμερικανός.

«Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε κοντά μας, τον υιοθετήσαμε λίγο», πρόσθεσε.

Ο 26χρονος έζησε μαζί τους για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι την επιστροφή του ζευγαριού στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Όπως περιγράφουν, είχαν αναπτύξει πολύ στενή σχέση μαζί του, σε σημείο που εκείνος τους αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά».

Η γυναίκα τον βοηθούσε με τα αγγλικά και τα μαθήματά του, ενώ περνούσαν μαζί τις γιορτές και του αγόραζαν δώρα τα Χριστούγεννα.

«Δεν είχε δείξει ποτέ κάτι που να μας ανησυχήσει»

Το ζευγάρι επιμένει ότι κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους ο 26χρονος δεν είχε παρουσιάσει κάποια συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους κάνει να φανταστούν ότι θα εμπλεκόταν αργότερα σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

Όταν ο άνδρας ρωτήθηκε αν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του ότι ο νεαρός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε κατηγορηματικά: «Απολύτως όχι».

Όπως εξήγησε, υπήρχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, τις οποίες ο ίδιος απέδιδε κυρίως σε μια «αντίδραση απέναντι στην εξουσία» ή σε συμπεριφορές που θεωρούσε συνηθισμένες για έναν έφηβο.

«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο άνθρωπος που γνώρισα ως έφηβο δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι σήμερα», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του χαρακτήρισε όσα είχαν παρατηρήσει τότε ως «φυσιολογικά πράγματα για έναν έφηβο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε περάσει μέσα από σημαντικά τραυματικές εμπειρίες.

Η διαδρομή του από το Αφγανιστάν μέχρι τη Λέσβο

Ο 26χρονος είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη ζωή του στο Αφγανιστάν και για την πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα είχε ο ίδιος αφηγηθεί, μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια εγκατέλειψε την Καμπούλ.

Ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, προτού επιχειρήσει να φτάσει στην Ελλάδα με βάρκα. Οι δύο πρώτες προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς τα σκάφη στα οποία επέβαινε βυθίστηκαν.

Τελικά, το 2016, σε ηλικία 16 ετών, κατάφερε να φτάσει στη Λέσβο και οδηγήθηκε στη Μόρια.

Εκεί γνώρισε και την Αμερικανίδα χριστιανή ιεραπόστολο που αργότερα έγινε σύζυγός του. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2021 και παντρεύτηκαν το 2023, ενώ τον περασμένο Απρίλιο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

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