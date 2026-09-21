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21.09.2026 13:40

Σαλμάς: Επίκαιρη ερώτηση σε Λιβάνιο για την Singular Logic – «Σύγκρουση συμφερόντων για την ανάληψη της υποστήριξης των εκλογικών αποτελεσμάτων»

21.09.2026 13:40
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Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την Singular Logic, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς προς τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιος εγείροντας ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για την ενδεχόμενη ανάληψη της πληροφορικής υποστήριξης των εκλογικών αποτελεσμάτων στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον βουλευτή γεννάται ζήτημα σε σχέση με την αμεροληψία της εταιρείας καθώς, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ερώτησης, μαζί με άλλες εταιρείες, η Singular Logic ανέλαβε έργο αξίας 22 εκ. ευρώ από τον ΟΔΑΠ του υπουργείου Πολιτισμού το 2024, ενώ και «ο όμιλος στον οποίο ανήκει ανέλαβε με φωτογραφικό διαγωνισμό και άλλα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και η πώληση εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων».

Στο σκεπτικό της ερώτησης ο ανεξάρτητος βουλευτές αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η διενέργεια των εθνικών εκλογών είναι θεμελιώδης διαδικασία λειτουργίας του κράτους. Η οργάνωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το αδιάβλητο των εκλογών. Η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια από το 1981 και ειδικά το 2023 με απευθείας ανάθεση ανέλαβε αυτήν την αποστολή ήταν μια αναγνωρισμένης αξίας εταιρεία με τεχνογνωσία, η Singular Logic. Είναι όμως προφανές ότι για να μπορεί να εγγυηθεί την αμεροληψία και ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαβληθεί πρέπει να μην έχει σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest)».

Με βάση τα παραπάνω ρωτά τον υπουργό Εσωτερικών:

  • Εάν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για την ανάθεση στην εταιρεία Singular Logic της πληροφορικής υποστήριξης για την συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών.
  • Εάν υπάρχει προετοιμασία και αναζήτηση εναλλακτικής λύσης από το υπουργείο Εσωτερικών.

Δεδομένου ότι ο Μ. Σαλμάς βρίσκεται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί και ως «απάντηση» στα όσα «σούρνει» κατά καιρούς στον πρώην πρωθυπουργό ο πρώην επικεφαλής της Singular Logic, Ανδρέας Δρυμιώτης. Μία σου και μία μου, ένα πράγμα…

Η επίκαιρη ερώτηση:

Λήψη

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