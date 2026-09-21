Ο Νικόλας Φαραντούρης «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Μαζωνάκη παίζοντας πιάνο στην ΕΡΤ

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Με τον δικό του τρόπο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη χρησιμοποιώντας το πιάνο του φουαγιέ της ΕΡΤ.
Ο ευρωβουλευτής έπαιξε στο πιάνο το «Ανήκω σε μένα», μια από τις γνωστότερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκης, σε μια συμβολική μουσική στιγμή που τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στον χώρο.
Το συγκινητικό σκηνικό «πρόδωσε» στον αέρα της εκπομπής Συνδέσεις της ΕΡΤ NEWS ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και την ίδια ώρα έπαιξαν και τα αντίστοιχα πλάνα.
«Μπαίνω μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ και ακούω σε όλο τον χώρο το τραγούδι του Μαζωνάκη ‘’ανήκω σε μένα’’ να το παίζει κάποιος σε πιάνο. Ποιος ήταν; Ο κ. Φαραντούρης», ήταν τα λόγια του Άγγελου Συρίγου.
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