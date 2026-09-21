Τεχνητή Νοημοσύνη: «Μην τρομάζετε τον κόσμο χωρίς λόγο» – Το αφεντικό της Nvidia απορρίπτει τον κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, απέρριψε ως αβάσιμες τις προβλέψεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε ανεύθυνες τις αποκαλυπτικές αφηγήσεις και τόνισε ότι η ασφαλής ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την επιτυχία της εταιρείας του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Nvidia υποστήριξε ότι ορισμένα στελέχη του κλάδου ζητούν την επιβράδυνση της ανάπτυξης προκειμένου να αποφύγουν τις νομικές ευθύνες για πιθανές ζημίες.

Οι απόψεις του Χουάνγκ για το ζήτημα ευθυγραμμίζονται με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης έχει εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

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Σε πλήρη αντίθεση με άλλα μεγάλα «αφεντικά» των κολοσσών της τεχνολογίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέχρι την επόμενη δεκαετία ως «αποκαλυπτικές αφηγήσεις».

«Το 2030 δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να είναι το τέλος του κόσμου», δήλωσε ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο CBS News, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να τρομάζουμε τον κόσμο. Είναι ανεύθυνο». Οι προειδοποιήσεις ερευνητών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή ενέτειναν τη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, με ορισμένους στελέχους του κλάδου να ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης μοντέλων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια ισχυρισμών που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, σύμφωνα με τους οποίους οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ότι η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Οι ανησυχίες του Κόξον πυροδότησαν συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο διευθυντής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, οι οποίοι προέτρεπαν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι τέτοιες προβλέψεις «δεν βασίζονται στην επιστήμη», προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Nvidia να διασφαλίσει ότι ο κλάδος κατασκευάζει τα προϊόντα του με υπευθυνότητα. «Η επιτυχία της εταιρείας μας συνδέεται άμεσα με την ασφαλή διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών», είπε. «Αν δεν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, η αξία μας θα μειωθεί». Ο Χουάνγκ υπαινίχθηκε ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που μιλούν για «επιβράδυνση» ενδέχεται να επιδιώκουν προστασία από την ευθύνη για ζημίες που ενδέχεται να προκαλέσουν τα προϊόντα τους.

«Διαβάστε ανάμεσα στις γραμμές», είπε. «Στην πραγματικότητα δεν ζητούν περισσότερους νόμους. Ζητούν να απαλλαγούν από τους νόμους που ήδη έχουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα». Τα σχόλια του Χουάνγκ συνάδουν με αυτά πολλών ατόμων τα οποία έχουν εργαστεί για εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και η DeepMind και που δήλωσαν ότι είναι επιφυλακτικοί ως προς την ιδέα ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε εργαλεία ικανά να σκοτώσουν ανθρώπους μαζικά.

Η Nvidia αποτελεί βασικό παράγοντα στον κλάδο, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά τσιπ υπολογιστών που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τα πιο ισχυρά τσιπ της εταιρείας αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην Κίνα λόγω μέτρων που έχουν επιβληθεί τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από το Πεκίνο. Οι αμερικανικοί έλεγχοι στις εξαγωγές στοχεύουν στην επιβράδυνση της προόδου της Κίνας στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι κινεζικοί κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την εξάρτηση από τεχνολογία εγχώριας παραγωγής.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χουάνγκ εμφανίστηκε σε μια σύνοδο κορυφής στη Βρετανία που διοργάνωσε ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος προειδοποίησε τους ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» της τεχνητής νοημοσύνης. «Το καθήκον που έχετε μπροστά σας δεν είναι απλώς να προωθήσετε την τεχνολογία, αλλά να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει σταθερά στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, της κοινότητας και του φυσικού κόσμου», δήλωσε ο βασιλιάς στην ομάδα.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τραμπ πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική τηλεφωνική κλήση στον Χουάνγκ, ενώ ο επικεφαλής της Nvidia μιλούσε επί σκηνής σε ένα τεχνολογικό συνέδριο στο Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ επέκρινε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτήρισε τους φόβους ως «απάτη».

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