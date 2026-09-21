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21.09.2026 12:18

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 4 περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

21.09.2026 12:18
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«Πορτοκαλί» προειδοποίηση εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας (21/9) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Όπως επισημαίνει, η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22/9)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23/9)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα (21/9)

Για σήμερα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν και προς την ανατολική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος, όμως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.

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