Θεσσαλονίκη: Προβλήματα από το καλοκαιρινό μπουρίνι – Εντυπωσιακές εικόνες με κεραυνούς πάνω από την πόλη

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Προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το βράδυ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περιπτώσεις.

Προβλήματα καταγράφηκαν στον σταθμό «Πανεπιστήμια» του μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην πόλη, συνοδεύτηκε από εισροή υδάτων στους χώρους του σταθμού.

Όπως μετέδωσε το rthess.gr η εικόνα προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες, ενώ το προσωπικό τέθηκε σε επιφυλακή και επιχείρησε να περιορίσει τα νερά και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τριών νεαρών οι οποίοι επιχείρησαν να διασχίσουν δρόμο του κέντρου που είχε μετατραπεί σε χείμαρρος, όπως ανέφερε το typosthes.

Κάποια στιγμή, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον έναν από τους νεαρούς, ο οποίος έπεσε στο δρόμο μέσα στα νερά, σε σημείο από το οποίο είχε μόλις περάσει ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Εν τέλει και οι 3 νεαροί κατάφεραν να περάσουν στην απέναντι πλευρά χωρίς να τραυματιστούν, ωστόσο είχαν γίνει όλοι τους μούσκεμα από τα νερά της βροχής και τον πλημμυρισμένο δρόμο.

Νωρίτερα, το ThessPost μετέδωσε ότι πολίτες επικοινωνούσαν με τις αρμόδιες αρχές και ενημέρωναν ότι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από το Θέατρο Γης, όπου γινόταν συναυλία, εξαιτίας συσσωρευμένων όγκων υδάτων.

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