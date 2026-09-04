Σκάνδαλο Επστάιν: Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου

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Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπστάιν, δεν προσήλθε την Πέμπτη σε ένορκη ακρόαση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος.

Ο συνιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management βρισκόταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του σεξουαλικού εγκληματία, γεγονός που οδήγησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προσπαθήσει να διαλευκάνει τη φύση των οικονομικών σχέσεών τους.

US billionaire Leon Black defies summons and sues Epstein investigation panel https://t.co/zi946ZJQ1J — BBC News (UK) (@BBCNews) September 3, 2026

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακρόασης τον Ιούνιο, ο Μπλακ είχε παραδεχθεί πως είχε καταβάλει 158 εκατομμύρια δολάρια στον Τζέφρι Έπσταιν για συμβουλές σε φορολογικά και περιουσιακά θέματα. Όμως, είχε διαβεβαιώσει πως δεν είχε καμία γνώση σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες του χρηματιστή και αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών.

Εκείνη η ακρόαση είχε διακοπεί απότομα μετά την άρνησή του να απαντήσει σε πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με συμφωνίες εμπιστευτικότητας που είχε συνάψει με γυναίκες.

Οι βουλευτές τον είχαν τότε καλέσει εκ νέου να καταθέσει ενόρκως, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο, καθώς και να παραδώσει τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες. Ωστόσο, την Πέμπτη δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω κλήτευση.

Αντιθέτως, ο Λίον Μπλακ προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αμφισβητήσει τα αιτήματα του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν «καμία σχέση» με τις εργασίες της επιτροπής.

«Η επιτροπή επιδίδεται σε μια αναζήτηση πληροφοριών και υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», κατήγγειλε η δικηγόρος του, Σούζαν Έστριχ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορεί τους βουλευτές ότι επιδιώκουν να πλήξουν τη φήμη του πελάτη της, αντί να αποκαλύψουν την αλήθεια.

Billionaire investor Leon Black is suing the House committee investigating Jeffrey Epstein to try and block the panel from obtaining his non-disclosure agreements and testimony. https://t.co/kagEjHbe5S pic.twitter.com/8DEZ3037ki September 3, 2026

Περισσότερες από δέκα γυναίκες, θύματα των σεξουαλικών επιθέσεων που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστάιν, απηύθυναν έκκληση αυτήν την εβδομάδα στον Λίον Μπλακ να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τις ίδιες, οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που σύναψε θα μπορούσαν να διαλευκάνουν τη φύση αυτών των σχέσεων με τον Έπστάιν, όπως και με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος του χρηματιστή.

Today, Leon Black defied a congressional subpoena and refused to answer questions about Epstein.



We need one system of justice in America. I will not rest until people like Leon Black are forced to answer for what they did. pic.twitter.com/pqa0L5jmAc — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) September 3, 2026

«Είναι θλιβερό που ο Λίον Μπλακ προτιμά να κρύβεται πίσω από μία νομική μάχη παρά να απαντά στα ερωτήματα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην επιτροπή, προσθέτοντας πως θα εξετάσει τα επόμενα βήματα σε αυτήν την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Δημοκρατικός βουλευτής της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, ζήτησε να κινηθεί διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου, εκτιμώντας ότι ο Λίον Μπλακ έχει πλέον αγνοήσει δύο κλητεύσεις του σώματος.

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