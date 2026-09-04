Ο Τραμπ ζητά την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη διαμάχη για την επιστολική ψήφο

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Την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ζήτησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να επιβάλει ένα νέο κανόνα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ που αυστηροποιεί τη χρήση των επιστολικών ψηφοδελτίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση κινείται δυναμικά για να ξεπεράσει το μπλόκο δικαστή που εξέδωσε προσωρινή εντολή που φρενάρει τον κανονισμό.

Με επείγον αίτημά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει την προσωρινή απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού Indira Talwani, με έδρα τη Βοστώνη, η οποία εμποδίζει την USPS να θέσει σε εφαρμογή τον νέο κανονισμό.

Το μέτρο υιοθετήθηκε μετά από εκτελεστικό διάταγμα του Ρεπουμπλικανού προέδρου για τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου και προβλέπει ότι οι Πολιτείες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ταχυδρομική Υπηρεσία καταλόγους με τους ψηφοφόρους που πρόκειται να ψηφίσουν επιστολικά.

Τα στοιχεία των ψηφοφόρων θα διασταυρώνονται με εκείνα που καταγράφουν οι σαρωτές της υπηρεσίας στους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια. Εάν διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων, η Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν θα προχωρά στην παράδοση των ψηφοδελτίων.

Σε σχετική έκθεση αναφέρεται ότι η ηγεσία της USPS φαίνεται να έχει παραμερίσει τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου το νέο σύστημα να είναι έτοιμο προς εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για το ενδεχόμενο σοβαρής αποτυχίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει τον Μάρτιο εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο ανατέθηκε στην Ταχυδρομική Υπηρεσία ένας πρωτοφανής ρόλος στον έλεγχο των προγραμμάτων επιστολικής ψήφου των Πολιτειών.

Αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εκλογών έχουν ήδη εκφράσει έντονες ανησυχίες για το νέο σύστημα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές, ούτε έχουν προηγηθεί επαρκείς διαδικασίες εκπαίδευσης για την εφαρμογή του.

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