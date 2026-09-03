Ποντίκια έπαιξαν… μποξ στο μετρό του Λονδίνου: Από το «Pizza Rat» και τη διάσημη φωτογραφία της Νέας Υόρκης στη μάχη της… Oxford Circus (Video)

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Δύο πολύ μικροί «μονομάχοι» κατάφεραν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα στο μετρό του Λονδίνου, όταν αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους πάνω σε αποβάθρα του Oxford Circus. Τα δύο ποντίκια κυνηγήθηκαν, σηκώθηκαν στα πίσω πόδια και για λίγα δευτερόλεπτα έδωσαν την εντύπωση ότι συμμετείχαν σε έναν αυτοσχέδιο αγώνα… πυγμαχίας.

Όλα συνέβησαν στον πολυσύχναστο σταθμό Oxford Circus, όπου τα δύο τρωκτικά άρχισαν αρχικά να τρέχουν το ένα πίσω από το άλλο.

Η κατάσταση, ωστόσο, γρήγορα απέκτησε πιο… αγωνιστικό χαρακτήρα. Τα δύο ποντίκια πλησίασαν, σηκώθηκαν στα πίσω πόδια και άρχισαν να χρησιμοποιούν τα μπροστινά τους σαν μικροσκοπικές «γροθιές».

Η σκηνή εκτυλίχθηκε μάλιστα δίπλα στην κίτρινη γραμμή ασφαλείας της αποβάθρας, με τα δύο ζώα να δείχνουν —τουλάχιστον σε αυτό— ιδιαίτερα πειθαρχημένα. Μετά τη σύντομη αναμέτρηση, έφυγαν τρέχοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις και εξαφανίστηκαν.

Οι επιβάτες δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν

Το ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε η Sonia Mansfield, η οποία ανέβασε το βίντεο στο Instagram.

Όπως ανέφερε, τόσο η ίδια όσο και ο φίλος της, Aaron, ξέσπασαν σε γέλια βλέποντας τους δύο απρόσμενους «πυγμάχους» να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια τους.

Το βίντεο δεν άργησε να προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις και στο διαδίκτυο. Οι χρήστες επιστράτευσαν λογοπαίγνια και αστεία σχόλια, ενώ κάποιοι στάθηκαν στο γεγονός ότι τα ποντίκια, παρά τη μεταξύ τους ένταση, δεν πέρασαν την κίτρινη γραμμή.

Two mice were filmed getting into a tiny showdown at a London train station, leaving commuters amused by their unexpected street fight. 😂🐭 pic.twitter.com/6onI3BblSG September 3, 2026

Από το «Pizza Rat» στους… πυγμάχους του Λονδίνου

Το περιστατικό έφερε αναπόφευκτα στο μυαλό το περίφημο «Pizza Rat» της Νέας Υόρκης, το ποντίκι που είχε γίνει παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο όταν καταγράφηκε να σέρνει ένα κομμάτι πίτσας στις σκάλες του μετρό.

Pizza rat 49%, Trump 41% pic.twitter.com/5be6ZXwzge — Theodore Moore (@MooreProgress) June 11, 2019

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ποντίκια σε υπόγειο σιδηρόδρομο αποκτούν… αγωνιστικές διαθέσεις.

Move over, pizza rat — these two rats fighting over a bagel in a New York City subway station have captivated the internet. 🥯https://t.co/QLei2PkDix pic.twitter.com/p1AaNFjTpR — ABC News (@ABC) December 17, 2025

Το 2019, ο φωτογράφος Sam Rowley είχε απαθανατίσει δύο ποντίκια να παλεύουν σε αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης. Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου και έφτασε μέχρι τη shortlist του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year.

Τώρα, σειρά είχε το Λονδίνο να προσθέσει τη δική του εκδοχή στη συλλογή των viral στιγμών από τον υπόγειο κόσμο των μεγαλουπόλεων — αυτή τη φορά με δύο ποντίκια που έμοιαζαν έτοιμα για… 12 γύρους.

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