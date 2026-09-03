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ΚΟΣΜΟΣ

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03.09.2026 19:54

53 ημέρες ξεκούρασης τον χρόνο: Το Ιράν «πρωταθλητής» στις άδειες μετ’ αποδοχών – Πού βρίσκονται οι άλλες χώρες, στον πάτο οι ΗΠΑ

03.09.2026 19:54
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Πώς διαμορφώνεται ο χρόνος ξεκούρασης σε 185 χώρες. Η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, ενώ η Ευρώπη κινείται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Ιράν βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, εξασφαλίζοντας συνολικά 53 ημέρες τον χρόνο στους εργαζομένους. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις μία θέση πριν από το τέλος, με συνολικά 10 ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Resume.io για το 2025, τα οποία παρουσίασε το Visual Capitalist, ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται στις 30 ημέρες. Η κατάταξη περιλαμβάνει 185 χώρες και συνυπολογίζει τόσο την ετήσια άδεια που προβλέπει η νομοθεσία όσο και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες.

Το Ιράν στην πρώτη θέση

Το Ιράν καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 53 ημέρες, έναν αριθμό που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό αριθμό δημόσιων αργιών. Αυτό λειτουργεί εν μέρει ως αντιστάθμισμα για το γεγονός ότι η παραδοσιακή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας συνεπάγεται λιγότερες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Στις αμέσως επόμενες θέσεις βρίσκονται χώρες της Μέσης Ανατολής: η Υεμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44, το Κουβέιτ με 42 και το Ομάν με 39 ημέρες.

Η υψηλή θέση των χωρών αυτών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρουν περισσότερες ημέρες ετήσιας άδειας. Η κατάταξη προσθέτει την άδεια μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, με αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα να οδηγούν σε παρόμοιο συνολικό αριθμό ημερών.

Η Ευρώπη πάνω από τον μέσο όρο

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται κοντά ή πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 30 ημερών. Η Ισλανδία φτάνει τις 40 ημέρες, ενώ Σουηδία, Πορτογαλία και Σλοβακία ακολουθούν με 35. Tην Ελλάδα την δίνει 26 ημέρες, χωρίς τις επίσημες αργίες, υπολογίζοντας και τα χρόνια προϋπηρεσίας, αν και κανονικά προβλέπονται τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο και 24 για εξαήμερο.

Αντίθετα, αρκετές μεγάλες οικονομίες της Ασίας βρίσκονται χαμηλότερα: η Κίνα έχει 16 ημέρες, η Ινδία 18 και η Ιαπωνία 26.

Οι ΗΠΑ στον αντίποδα

Με μόλις 10 ημέρες, οι ΗΠΑ κατατάσσονται 184ες μεταξύ 185 χωρών.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική επειδή η αμερικανική ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν υποχρεώνει τους ιδιώτες εργοδότες να παρέχουν άδεια μετ’ αποδοχών. Στην πράξη, ωστόσο, το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είχαν πρόσβαση σε τέτοια άδεια το 2025.

CountryTotal Paid Vacation Days (2025)
🇮🇷 Iran53
🇾🇪 Yemen45
🇧🇭 Bahrain44
🇧🇹 Bhutan44
🇲🇬 Madagascar43
🇳🇪 Niger43
🇹🇬 Togo43
🇦🇿 Azerbaijan42
🇰🇼 Kuwait42
🇲🇱 Mali42
🇵🇪 Peru42
🇷🇺 Russia42
🇹🇲 Turkmenistan42
🇩🇿 Algeria41
🇨🇮 Cote d’Ivoire41
🇬🇶 Equatorial Guinea41
🇬🇪 Georgia41
🇬🇳 Guinea41
🇲🇻 Maldives41
🇵🇦 Panama41
🇩🇯 Djibouti40
🇮🇸 Iceland40
🇰🇭 Cambodia39
🇰🇲 Comoros39
🇲🇩 Moldova39
🇴🇲 Oman39
🇦🇹 Austria38
🇮🇶 Iraq38
🇧🇯 Benin37
🇧🇫 Burkina Faso37
🇨🇫 Central African Republic37
🇰🇿 Kazakhstan37
🇫🇷 France36
🇸🇳 Senegal36
🇪🇸 Spain36
🇺🇦 Ukraine36
🇦🇪 UAE36
🇦🇫 Afghanistan35
🇧🇮 Burundi35
🇨🇬 Republic of the Congo 35
🇬🇦 Gabon35
🇱🇻 Latvia35
🇱🇹 Lithuania35
🇱🇺 Luxembourg35
🇵🇹 Portugal35
🇸🇰 Slovakia35
🇸🇸 South Sudan35
🇸🇪 Sweden35
🇿🇲 Zambia35
🇦🇱 Albania34
🇦🇴 Angola34
🇧🇩 Bangladesh34
🇨🇾 Cyprus34
🇩🇰 Denmark34
🇪🇬 Egypt34
🇲🇺 Mauritius34
🇸🇹 Sao Tome and Principe34
🇿🇦 South Africa34
🇬🇲 The Gambia34
🇺🇬 Uganda34
🇧🇾 Belarus33
🇧🇬 Bulgaria33
🇨🇴 Colombia33
🇭🇷 Croatia33
🇵🇱 Poland33
🇷🇴 Romania33
🇸🇨 Seychelles33
🇸🇮 Slovenia33
🇹🇯 Tajikistan33
🇿🇼 Zimbabwe33
🇦🇲 Armenia32
🇨🇻 Cape Verde32
🇨🇿 Czech Republic32
🇮🇹 Italy32
🇰🇪 Kenya32
🇰🇬 Kyrgyzstan32
🇲🇰 North Macedonia32
🇳🇦 Namibia32
🇺🇾 Uruguay32
🇪🇪 Estonia31
🇫🇮 Finland31
🇬🇾 Guyana31
🇭🇺 Hungary31
🇽🇰 Kosovo31
🇳🇵 Nepal31
🇳🇿 New Zealand31
🇳🇴 Norway31
🇸🇦 Saudi Arabia31
🇷🇸 Serbia31
🇹🇴 Tonga31
🇦🇷 Argentina30
🇧🇪 Belgium30
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina30
🇬🇼 Guinea-Bissau30
🇯🇴 Jordan30
🇱🇾 Libya30
🇲🇲 Myanmar30
🇸🇱 Sierra Leone30
🇰🇷 South Korea30
🇱🇰 Sri Lanka30
🇪🇹 Ethiopia29
🇩🇪 Germany29
🇮🇪 Ireland29
🇲🇳 Mongolia29
🇳🇱 Netherlands29
🇷🇼 Rwanda29
🇨🇭 Switzerland29
🇹🇱 Timor-Leste29
🇧🇧 Barbados28
🇹🇩 Chad28
🇬🇭 Ghana28
🇭🇹 Haiti28
🇮🇩 Indonesia28
🇲🇪 Montenegro28
🇲🇦 Morocco28
🇵🇰 Pakistan28
🇶🇦 Qatar28
🇸🇩 Sudan28
🇹🇷 Turkey28
🇬🇧 United Kingdom28
🇦🇺 Australia27
🇨🇲 Cameroon27
🇩🇴 Dominican Republic27
🇪🇨 Ecuador27
🇬🇹 Guatemala27
🇲🇼 Malawi27
🇻🇪 Venezuela27
🇧🇴 Bolivia26
🇸🇻 El Salvador26
🇬🇷 Greece26
🇯🇵 Japan26
🇹🇹 Trinidad and Tobago26
🇻🇺 Vanuatu26
🇮🇱 Israel25
🇲🇷 Mauritania25
🇱🇨 Saint Lucia25
🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines25
🇸🇴 Somalia25
🇺🇿 Uzbekistan25
🇧🇿 Belize24
🇳🇮 Nicaragua24
🇰🇵 North Korea24
🇵🇾 Paraguay24
🇸🇧 Solomon Islands24
🇸🇿 Eswatini24
🇧🇼 Botswana23
🇨🇷 Costa Rica23
🇱🇦 Laos23
🇵🇬 Papua New Guinea23
🇸🇷 Suriname23
🇸🇾 Syria23
🇻🇳 Vietnam23
🇨🇺 Cuba22
🇪🇷 Eritrea22
🇬🇩 Grenada22
🇭🇳 Honduras22
🇱🇸 Lesotho22
🇵🇸 Palestine22
🇧🇷 Brazil21
🇨🇩 DR Congo21
🇯🇲 Jamaica21
🇱🇷 Liberia21
🇲🇿 Mozambique21
🇧🇸 Bahamas20
🇨🇱 Chile20
🇫🇯 Fiji20
🇼🇸 Samoa20
🇹🇿 Tanzania20
🇨🇦 Canada19
🇲🇾 Malaysia19
🇹🇭 Thailand19
🇧🇳 Brunei18
🇮🇳 India18
🇸🇬 Singapore18
🇹🇳 Tunisia18
🇱🇧 Lebanon17
🇳🇬 Nigeria17
🇵🇭 Philippines17
🇹🇼 Taiwan17
🇨🇳 China16
🇲🇽 Mexico14
🇰🇮 Kiribati13
🇺🇸 U.S.10
🇫🇲 Micronesia9
🌐 World Average30

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