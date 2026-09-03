53 ημέρες ξεκούρασης τον χρόνο: Το Ιράν «πρωταθλητής» στις άδειες μετ’ αποδοχών – Πού βρίσκονται οι άλλες χώρες, στον πάτο οι ΗΠΑ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πώς διαμορφώνεται ο χρόνος ξεκούρασης σε 185 χώρες. Η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, ενώ η Ευρώπη κινείται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Ιράν βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, εξασφαλίζοντας συνολικά 53 ημέρες τον χρόνο στους εργαζομένους. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις μία θέση πριν από το τέλος, με συνολικά 10 ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Resume.io για το 2025, τα οποία παρουσίασε το Visual Capitalist, ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται στις 30 ημέρες. Η κατάταξη περιλαμβάνει 185 χώρες και συνυπολογίζει τόσο την ετήσια άδεια που προβλέπει η νομοθεσία όσο και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες.

Το Ιράν στην πρώτη θέση

Το Ιράν καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 53 ημέρες, έναν αριθμό που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό αριθμό δημόσιων αργιών. Αυτό λειτουργεί εν μέρει ως αντιστάθμισμα για το γεγονός ότι η παραδοσιακή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας συνεπάγεται λιγότερες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Στις αμέσως επόμενες θέσεις βρίσκονται χώρες της Μέσης Ανατολής: η Υεμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44, το Κουβέιτ με 42 και το Ομάν με 39 ημέρες.

Η υψηλή θέση των χωρών αυτών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρουν περισσότερες ημέρες ετήσιας άδειας. Η κατάταξη προσθέτει την άδεια μετ’ αποδοχών και τις αμειβόμενες δημόσιες αργίες, με αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα να οδηγούν σε παρόμοιο συνολικό αριθμό ημερών.

Η Ευρώπη πάνω από τον μέσο όρο

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται κοντά ή πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 30 ημερών. Η Ισλανδία φτάνει τις 40 ημέρες, ενώ Σουηδία, Πορτογαλία και Σλοβακία ακολουθούν με 35. Tην Ελλάδα την δίνει 26 ημέρες, χωρίς τις επίσημες αργίες, υπολογίζοντας και τα χρόνια προϋπηρεσίας, αν και κανονικά προβλέπονται τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο και 24 για εξαήμερο.

Αντίθετα, αρκετές μεγάλες οικονομίες της Ασίας βρίσκονται χαμηλότερα: η Κίνα έχει 16 ημέρες, η Ινδία 18 και η Ιαπωνία 26.

Οι ΗΠΑ στον αντίποδα

Με μόλις 10 ημέρες, οι ΗΠΑ κατατάσσονται 184ες μεταξύ 185 χωρών.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική επειδή η αμερικανική ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν υποχρεώνει τους ιδιώτες εργοδότες να παρέχουν άδεια μετ’ αποδοχών. Στην πράξη, ωστόσο, το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είχαν πρόσβαση σε τέτοια άδεια το 2025.

Country Total Paid Vacation Days (2025) 🇮🇷 Iran 53 🇾🇪 Yemen 45 🇧🇭 Bahrain 44 🇧🇹 Bhutan 44 🇲🇬 Madagascar 43 🇳🇪 Niger 43 🇹🇬 Togo 43 🇦🇿 Azerbaijan 42 🇰🇼 Kuwait 42 🇲🇱 Mali 42 🇵🇪 Peru 42 🇷🇺 Russia 42 🇹🇲 Turkmenistan 42 🇩🇿 Algeria 41 🇨🇮 Cote d’Ivoire 41 🇬🇶 Equatorial Guinea 41 🇬🇪 Georgia 41 🇬🇳 Guinea 41 🇲🇻 Maldives 41 🇵🇦 Panama 41 🇩🇯 Djibouti 40 🇮🇸 Iceland 40 🇰🇭 Cambodia 39 🇰🇲 Comoros 39 🇲🇩 Moldova 39 🇴🇲 Oman 39 🇦🇹 Austria 38 🇮🇶 Iraq 38 🇧🇯 Benin 37 🇧🇫 Burkina Faso 37 🇨🇫 Central African Republic 37 🇰🇿 Kazakhstan 37 🇫🇷 France 36 🇸🇳 Senegal 36 🇪🇸 Spain 36 🇺🇦 Ukraine 36 🇦🇪 UAE 36 🇦🇫 Afghanistan 35 🇧🇮 Burundi 35 🇨🇬 Republic of the Congo 35 🇬🇦 Gabon 35 🇱🇻 Latvia 35 🇱🇹 Lithuania 35 🇱🇺 Luxembourg 35 🇵🇹 Portugal 35 🇸🇰 Slovakia 35 🇸🇸 South Sudan 35 🇸🇪 Sweden 35 🇿🇲 Zambia 35 🇦🇱 Albania 34 🇦🇴 Angola 34 🇧🇩 Bangladesh 34 🇨🇾 Cyprus 34 🇩🇰 Denmark 34 🇪🇬 Egypt 34 🇲🇺 Mauritius 34 🇸🇹 Sao Tome and Principe 34 🇿🇦 South Africa 34 🇬🇲 The Gambia 34 🇺🇬 Uganda 34 🇧🇾 Belarus 33 🇧🇬 Bulgaria 33 🇨🇴 Colombia 33 🇭🇷 Croatia 33 🇵🇱 Poland 33 🇷🇴 Romania 33 🇸🇨 Seychelles 33 🇸🇮 Slovenia 33 🇹🇯 Tajikistan 33 🇿🇼 Zimbabwe 33 🇦🇲 Armenia 32 🇨🇻 Cape Verde 32 🇨🇿 Czech Republic 32 🇮🇹 Italy 32 🇰🇪 Kenya 32 🇰🇬 Kyrgyzstan 32 🇲🇰 North Macedonia 32 🇳🇦 Namibia 32 🇺🇾 Uruguay 32 🇪🇪 Estonia 31 🇫🇮 Finland 31 🇬🇾 Guyana 31 🇭🇺 Hungary 31 🇽🇰 Kosovo 31 🇳🇵 Nepal 31 🇳🇿 New Zealand 31 🇳🇴 Norway 31 🇸🇦 Saudi Arabia 31 🇷🇸 Serbia 31 🇹🇴 Tonga 31 🇦🇷 Argentina 30 🇧🇪 Belgium 30 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 30 🇬🇼 Guinea-Bissau 30 🇯🇴 Jordan 30 🇱🇾 Libya 30 🇲🇲 Myanmar 30 🇸🇱 Sierra Leone 30 🇰🇷 South Korea 30 🇱🇰 Sri Lanka 30 🇪🇹 Ethiopia 29 🇩🇪 Germany 29 🇮🇪 Ireland 29 🇲🇳 Mongolia 29 🇳🇱 Netherlands 29 🇷🇼 Rwanda 29 🇨🇭 Switzerland 29 🇹🇱 Timor-Leste 29 🇧🇧 Barbados 28 🇹🇩 Chad 28 🇬🇭 Ghana 28 🇭🇹 Haiti 28 🇮🇩 Indonesia 28 🇲🇪 Montenegro 28 🇲🇦 Morocco 28 🇵🇰 Pakistan 28 🇶🇦 Qatar 28 🇸🇩 Sudan 28 🇹🇷 Turkey 28 🇬🇧 United Kingdom 28 🇦🇺 Australia 27 🇨🇲 Cameroon 27 🇩🇴 Dominican Republic 27 🇪🇨 Ecuador 27 🇬🇹 Guatemala 27 🇲🇼 Malawi 27 🇻🇪 Venezuela 27 🇧🇴 Bolivia 26 🇸🇻 El Salvador 26 🇬🇷 Greece 26 🇯🇵 Japan 26 🇹🇹 Trinidad and Tobago 26 🇻🇺 Vanuatu 26 🇮🇱 Israel 25 🇲🇷 Mauritania 25 🇱🇨 Saint Lucia 25 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines 25 🇸🇴 Somalia 25 🇺🇿 Uzbekistan 25 🇧🇿 Belize 24 🇳🇮 Nicaragua 24 🇰🇵 North Korea 24 🇵🇾 Paraguay 24 🇸🇧 Solomon Islands 24 🇸🇿 Eswatini 24 🇧🇼 Botswana 23 🇨🇷 Costa Rica 23 🇱🇦 Laos 23 🇵🇬 Papua New Guinea 23 🇸🇷 Suriname 23 🇸🇾 Syria 23 🇻🇳 Vietnam 23 🇨🇺 Cuba 22 🇪🇷 Eritrea 22 🇬🇩 Grenada 22 🇭🇳 Honduras 22 🇱🇸 Lesotho 22 🇵🇸 Palestine 22 🇧🇷 Brazil 21 🇨🇩 DR Congo 21 🇯🇲 Jamaica 21 🇱🇷 Liberia 21 🇲🇿 Mozambique 21 🇧🇸 Bahamas 20 🇨🇱 Chile 20 🇫🇯 Fiji 20 🇼🇸 Samoa 20 🇹🇿 Tanzania 20 🇨🇦 Canada 19 🇲🇾 Malaysia 19 🇹🇭 Thailand 19 🇧🇳 Brunei 18 🇮🇳 India 18 🇸🇬 Singapore 18 🇹🇳 Tunisia 18 🇱🇧 Lebanon 17 🇳🇬 Nigeria 17 🇵🇭 Philippines 17 🇹🇼 Taiwan 17 🇨🇳 China 16 🇲🇽 Mexico 14 🇰🇮 Kiribati 13 🇺🇸 U.S. 10 🇫🇲 Micronesia 9 🌐 World Average 30

Διαβάστε επίσης

Το Ουκρανικό ξανά στο προσκήνιο: «Ευκαιρία επίλυσης» και «νέα δυναμική», βλέπουν Μόσχα-Κίεβο

Πώς η Μέρκελ και ο Μερτς έχασαν την ανατολική Γερμανία από το AfD

«Ανταρσία» στον αμερικανικό στρατό: Το Πεντάγωνο «κλειδώνει» απόρρητα έγγραφα μετά τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράν