Το Ουκρανικό ξανά στο προσκήνιο: «Ευκαιρία επίλυσης» και «νέα δυναμική», βλέπουν Μόσχα-Κίεβο 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο είπε ότι αναμένει «νέα δυναμική» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Πούτιν, που μιλούσε σε οικονομικό φόρουμ στη ρωσική Άπω Ανατολή, είπε ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση. «Στην τελική, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση — τη Ρωσία και την Ουκρανία», είπε.

«Είμαστε ευγνώμονες σε οποιονδήποτε προσπαθεί να συμβάλει σε μια διευθέτηση. Υπάρχει μια ευκαιρία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει». Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο: «Πιστεύω ότι τώρα έχουμε μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες, με την επιστροφή αυτής της ενεργού φάσης της πολιτικής και διπλωματικής δέσμευσης σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο». Δεν επεκτάθηκε, λέγοντας στους δημοσιογράφους «παρακολουθείτε ειδήσεις».

Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σπάνιο είτε για τη μία είτε για την άλλη πλευρά να δίνει μια αισιόδοξη εκτίμηση των προοπτικών για ειρήνη. Ρώσοι και Ουκρανοί συναντήθηκαν για τελευταία φορά με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Από τότε, με τις ΗΠΑ να έχουν στρέψει την προσοχή τους στον πόλεμο στο Ιράν, τόσο η Ρωσία οσο και η Ουκρανία ενέτειναν τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης. Οι εχθροπραξίες στη θάλασσα έχουν κλιμακωθεί απότομα με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα, προκαλώντας αύξηση των τιμών των σιτηρών. Ωστόσο ούτε ο Πούτιν ούτε ο Σιμπίχα παρέθεσαν ειδικούς λόγους για τους οποίους μπορεί να αναμένεται πρόοδος — το αντίθετο. Ο ηγέτης του Κρεμλίνου είπε ότι οι πιο πρόσφατες ενέργειες της Ουκρανίας δημιουργούν αποτελούν εμπόδιο.

Απαντώντας σε μία ερώτηση ο Πούτιν είπε πως οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και «φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη» είναι «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας» οι οποίες, είπε, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρίες αυτή την εβδομάδα ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) έχουν καταστήσει επικίνδυνους τους ρωσικούς ουρανούς, αν και είπε ότι η Ουκρανία θα θέσει στο στόχαστρο μόνο ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν θα απειλήσει πολιτικά αεροσκάφη.

Χθες Τετάρτη, η Ουκρανία κάλεσε την υπηρεσία αεροπλοΐας του ΟΗΕ να ζητήσει από τα μέλη της να απαγορεύσουν τις επιχειρήσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ουκρανία έχει αποκοπεί από τη διεθνή πολιτική αεροπορία γιατί ο δικός της εναέριος χώρος θεωρείται επικίνδυνος μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ο Πούτιν είπε πως επαφές με την Ουκρανία εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα. «Είναι δύσκολο για μένα να πω αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό αυτές οι επαφές οδηγούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, δεδομένων των δηλώσεων που ακούσαμε πρόσφατα από την ανώτατη ηγεσία της Ουκρανίας», είπε.

«Ωστόσο, επαφές όντως υπάρχουν και συνεχίζονται σε διαρκή βάση — πάλι, κυρίως με διαύλους τις υπηρεσίες πληροφοριών». Μιλώντας δίπλα στον Σιμπίχα στο Κίεβο, ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σ. Τζαϊσανκάρ είπε: «Αν η Ινδία μπορεί να βοηθήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, είμαστε εκεί». Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε στον Πούτιν τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει για το καλό της ανθρωπότητας και ότι το Νέο Δελχί θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Διαβάστε επίσης

«Ανταρσία» στον αμερικανικό στρατό: Το Πεντάγωνο «κλειδώνει» απόρρητα έγγραφα μετά τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Πώς η Μέρκελ και ο Μερτς έχασαν την ανατολική Γερμανία από το AfD

Φρίκη στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του και αυτοκτόνησε – Φέρεται να έστειλε βίντεο στη σύζυγό του