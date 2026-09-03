Στη Βουλή το δικαίωμα των κληρικών στο… κυνήγι

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Από όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος επέλεξε να φέρει στη Βουλή το ζήτημα της οπλοκατοχής … των κληρικών.

Στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ρωτά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «ποια είναι η ακριβής νομική βάση που εξακολουθεί να αποκλείει τους κληρικούς από τη δυνατότητα απόκτησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου και συμμετοχής στη νόμιμη κυνηγετική δραστηριότητα και πως αιτιολογείται η εξαίρεση αυτή υπό το πρίσμα των άρθρων 4 και 5 του Συντάγματος, τα οποία κατοχυρώνουν την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας».

Παρατηρεί, ακόμα, ότι ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, όπου η κυνηγετική δραστηριότητα αποτελεί διαχρονικά μέρος της κοινωνικής ζωής, της παράδοσης και της νόμιμης ψυχαγωγικής δραστηριότητας, πολλοί κληρικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε άλλο πολίτη.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος απάντησε ότι το ζήτημα της οπλοκατοχής των κληρικών «έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής κρίσης. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 2569/1990 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε, υπό το πρίσμα του άρθρου 3 (παρ. 1) του Συντάγματος, ότι η νομοθετική και διοικητική δράση δεν μπορεί να αντίκειται στο περιεχόμενο των ιερών κανόνων που κατοχυρώνονται συνταγματικά, στο μέτρο που αυτοί αφορούν στις πνευματικές και δογματικές αρχές της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, κατόπιν εγγράφων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου προς τον σκοπό της διαχείρισης συναφών αιτημάτων, απεστάλησαν σχετικά (από 15-01-2016, 13-06-2006 και 15-04-2002) έγγραφα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει η πλήρης απαγόρευση της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας από κληρικούς, ανεξαρτήτως βαθμού, χωρίς να εξαιρείται η χρήση όπλων για θήρα».

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