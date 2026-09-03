Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στον κήπο πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

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Τη σορό ηλικιωμένης θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα εντόπισε η αστυνομία.
Η ηλικιωμένη έμενε με την κόρη της και τον εγγονό της σε περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Η άλλη εγγονή της, που ζει στη Γαλλά και επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν την έβρισκε.
Ο θάνατος της δεν είχε δηλωθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και η κόρη της είχε συνεχίσει κανονικά να εισπράττει τη σύνταξη.
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