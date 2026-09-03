search
ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2026 15:51

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στον κήπο πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

03.09.2026 15:51
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη σορό ηλικιωμένης θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα εντόπισε η αστυνομία.

Η ηλικιωμένη έμενε με την κόρη της και τον εγγονό της σε περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Η άλλη εγγονή της, που ζει στη Γαλλά και επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν την έβρισκε. 

Ο θάνατος της δεν είχε δηλωθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και η κόρη της είχε συνεχίσει κανονικά να εισπράττει τη σύνταξη

Διαβάστε επίσης

Κυψέλη: Αύριο στον ανακριτή οι τρεις – Ο 43χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή η απολογία του 29χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dourou pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τα κόκκινα δάνεια με Παππά και Δούρου 

agapidaki new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Αγαπηδάκη σε Τσίπρα για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων Υγείας : «Λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο- Έχουν εξεταστεί 70.000 πολίτες»

ukraine-emfilios-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες: Ένοπλη σύγκρουση SBU-HUR και παρέμβαση Ζελένσκι

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης… προσέχει τα κατατόπια – Διαψεύδει ότι οργανώνει δείπνο εσωκομματικού χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Ο καβγάς ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. για την κοστολόγηση και το «ποιος κλέβει ποιον», δείχνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά: Όλα τα ονόματα που παίζουν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ - Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

tourkia_aigaio_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ μήνες, τέσσερα μέτωπα, μία στρατηγική: Πώς η Τουρκία χτίζει βήμα-βήμα την πίεση στο Αιγαίο

Alexis-Tsipras (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

nikos-stravelakis
MEDIA

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 17:47
dourou pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τα κόκκινα δάνεια με Παππά και Δούρου 

agapidaki new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Αγαπηδάκη σε Τσίπρα για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων Υγείας : «Λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο- Έχουν εξεταστεί 70.000 πολίτες»

ukraine-emfilios-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες: Ένοπλη σύγκρουση SBU-HUR και παρέμβαση Ζελένσκι

1 / 3