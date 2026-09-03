Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στον κήπο πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη σορό ηλικιωμένης θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα εντόπισε η αστυνομία.

Η ηλικιωμένη έμενε με την κόρη της και τον εγγονό της σε περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Η άλλη εγγονή της, που ζει στη Γαλλά και επέστρεψε στην Ελλάδα και απευθύνθηκε στην αστυνομία, επειδή δεν την έβρισκε.

Ο θάνατος της δεν είχε δηλωθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και η κόρη της είχε συνεχίσει κανονικά να εισπράττει τη σύνταξη.

Διαβάστε επίσης

Κυψέλη: Αύριο στον ανακριτή οι τρεις – Ο 43χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή η απολογία του 29χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή