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03.09.2026 10:46

Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή η απολογία του 29χρονου για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του

03.09.2026 10:46
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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 29χρονος άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε την Τετάρτη 2/9 ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησε προθεσμία, η οποία του χορηγήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού.

Ο 29χρονος φέρεται στη συνέχεια να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Η γυναίκα έπεσε από το όχημα και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση μετά τη σύλληψή του και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 11:43
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