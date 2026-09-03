Κρήτη: Οδηγούσε επικίνδυνα για χιλιόμετρα κάνοντας συνεχώς ζιγκ ζαγκ (video)

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Ένα βίντεο που καταγράφει μία άκρως επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στο Κακό Όρος κινητοποίησε την Τροχαία Ηρακλείου Κρήτης και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου, στην Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου–Λασιθίου, στο ύψος του Κακού Όρους, σε ένα από τα σημεία του οδικού δικτύου όπου η αυξημένη κίνηση και οι συνεχείς στροφές καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε απρόσεκτη ή αντικανονική οδήγηση.

Το αποκαλυπτικό βίντεο, που καταγράφηκε από σύστημα κάμερας σε διερχόμενο όχημα, αποτυπώνει την πορεία ενός αυτοκινήτου που φέρεται να κινείται επανειλημμένα προς το αντίθετο ρεύμα.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό», αναφέρει ο οδηγός που κατέγραψε την επικίνδυνη οδήγηση, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες το όχημα φέρεται να περνούσε προς το αντίθετο ρεύμα ενώ πλησίαζαν αυτοκίνητα από την απέναντι κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το μαύρο Opel που κινούνταν μπροστά από το όχημά του παρουσίαζε ασταθή πορεία, πλησίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να περνούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει την οδηγό με τα φώτα και την κόρνα.

Δικογραφία σε βάρος της οδηγού

Το Cretalive.gr επικοινώνησε με αξιωματικούς της Τροχαίας Ηρακλείου, προκειμένου να επιβεβαιώσει το περιστατικό και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό, το βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε, αξιολογήθηκε από τα στελέχη της υπηρεσίας και σε βάρος της οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Η σχετική δικογραφία, μαζί με το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό, έχει ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο περαιτέρω ενέργειες.

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