Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, Cassandra Wilson

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Η διάσημη αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι (νότιες ΗΠΑ), ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της.

«Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανακοίνωσε αυτός ο τελευταίος, ο Ρόμπερτ Τόρε, στα μέσα ενημέρωσης χαιρετίζοντας τη μνήμη μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ».

Cassandra Wilson, the Grammy-winning jazz singer, songwriter and producer, has died at 70.



“It is with profound sadness that we announce the passing of Cassandra Wilson, the Grammy Award-winning and legendary jazz artist,” reads her manager's statement. “Cassandra Wilson… pic.twitter.com/2gplF8fr8Q — Variety (@Variety) September 2, 2026

Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή και ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια και παραγωγός, η Κασάντρα Γουίλσον ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χροιά της.

RIP, Cassandra Wilson.



I never knew you personally. I never sat across from you at a table, never watched you sing from the audience, never became a part of your life.



And yet, somehow, there are people who feel as though we once knew them.



Perhaps because of their voice.



I… pic.twitter.com/tQZSm6I8Df September 3, 2026

Η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί δύο φορές με Βραβεία Grammy στην καριέρα της, η οποία διήρκεσε πάνω από 30 χρόνια, κατά τα οποία συνεργάσθηκε μεταξύ άλλων με τους Στιβ Κόλμαν και Γουίντον Μαρσάλις.

Very saddened by the news that Cassandra Wilson has passed away. One of the most distinctive voices in modern jazz, Cassandra wove an alluring tapestry of jazz, blues, folk & R&B into a singular sound that opened up new avenues of expression for vocal jazz https://t.co/3qQcy2FEit pic.twitter.com/C6rcKTjze1 September 2, 2026

Το 1997 είχε λάβει το Grammy καλύτερης τζαζ φωνητικής ερμηνείας για το «New Moon Daughter».

Δώδεκα χρόνια αργότερα, της απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».

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