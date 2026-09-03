Η Πάρος ξανασυναντά τον Σπύρο Παπαλουκά μέσα από τα έργα του 1948

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Εβδομήντα οκτώ χρόνια μετά το καλοκαίρι που ο Σπύρος Παπαλουκάς βρέθηκε στην Πάρο και αποτύπωσε με το δικό του ξεχωριστό βλέμμα το κυκλαδίτικο τοπίο, έργα εκείνης της περιόδου επιστρέφουν στο νησί μέσα από μια ιδιαίτερη έκθεση.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Δημοτικός Χώρος Τεχνών στην Παροικιά φιλοξενεί την έκθεση «Η Πάρος του Σπύρου Παπαλουκά με τη ματιά ενός συλλέκτη», παρουσιάζοντας έργα από ιδιωτική συλλογή που συνδέονται αποκλειστικά με την παρουσία και τη δημιουργία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου στο νησί.

Η έκθεση διοργανώνεται από το αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών του Δήμου Πάρου, με πρωτοβουλία της αντιδημάρχου Άννας Κάγκανη, και επιχειρεί να αναδείξει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής διαδρομής του Παπαλουκά.

Ο Σπύρος Παπαλουκάς, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεότερης ελληνικής ζωγραφικής, ταξίδεψε στην Πάρο το καλοκαίρι του 1948. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με ένα τοπίο που έμελλε να αποτελέσει πεδίο νέων ζωγραφικών αναζητήσεων.

Η θάλασσα, οι ψαρόβαρκες, οι καθαρές γραμμές του κυκλαδίτικου τοπίου και, κυρίως, το ιδιαίτερο φως του Αιγαίου αποτέλεσαν το υλικό πάνω στο οποίο εργάστηκε.

Δεν τον ενδιέφερε, ωστόσο, απλώς να αναπαραστήσει αυτό που έβλεπε.

Στα έργα εκείνης της περιόδου, η πραγματικότητα σταδιακά απλοποιείται. Οι φόρμες γίνονται λιτότερες και το χρώμα και το φως αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, οδηγώντας τη ζωγραφική του πιο κοντά στην αφαίρεση.

Αυτό ακριβώς το πέρασμα επιχειρεί να φωτίσει και η έκθεση της Παροικιάς.

Το φως στο επίκεντρο

Η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Χριστίνα Πετρηνού εντοπίζει τον μοντερνισμό του Παπαλουκά τόσο στην επιλογή απλών θεμάτων της καθημερινότητας όσο και στον τρόπο με τον οποίο τα μετασχηματίζει ζωγραφικά.

Οι επιρροές από τον γαλλικό μοντερνισμό δεν μεταφέρονται αυτούσιες στο έργο του. Αφομοιώνονται και συνδυάζονται με τη δική του καλλιτεχνική εμπειρία, δημιουργώντας μια προσωπική εικαστική γλώσσα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά στα έργα της Πάρου το φως.

Η Δρ. Μαρία Γ. Μόσχου επισημαίνει ότι ακόμη και σε επιφάνειες περιορισμένων διαστάσεων ο ζωγράφος κατορθώνει, χρησιμοποιώντας ελάχιστα μέσα, να δημιουργήσει την αίσθηση ενός πολύ μεγαλύτερου φυσικού χώρου. Η ένταση του φωτός αποδυναμώνει τη στερεότητα του τοπίου και γίνεται ουσιαστικά ένα από τα βασικά στοιχεία της σύνθεσης.

Από τον μοντερνισμό στην ελληνική φύση

Ο Παύλος Θανόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της έκθεσης, συνδέει τα συγκεκριμένα έργα με τις μεταϊμπρεσιονιστικές τάσεις και τον φωβισμό, αλλά και με τη βαθιά σχέση του Παπαλουκά με τη βυζαντινή ζωγραφική.

Υπό αυτή την έννοια, η παριανή περίοδος δεν αποτελεί απλώς μια σειρά τοπιογραφιών από ένα καλοκαιρινό ταξίδι.

Αντιπροσωπεύει ένα στάδιο της προσπάθειας του καλλιτέχνη να διαμορφώσει μια σύγχρονη ζωγραφική γλώσσα μέσα από την ελληνική φύση, χωρίς να εγκλωβίζεται στην πιστή αναπαράστασή της.

Μια ιδιωτική συλλογή επιστρέφει στον τόπο της δημιουργίας

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι η προέλευση των έργων. Όλα ανήκουν σε μία ιδιωτική συλλογή και η επιλογή τους έχει γίνει με επίκεντρο αποκλειστικά την περίοδο της Πάρου.

Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση αποκτά μια δεύτερη διάσταση: παρουσιάζει όχι μόνο το βλέμμα του ζωγράφου πάνω στο νησί, αλλά και το βλέμμα του συλλέκτη που συγκέντρωσε έργα ικανά να ανασυνθέσουν τη συγκεκριμένη περίοδο της δημιουργίας του.

Την παρουσίαση συνοδεύει ειδική δίγλωσση έκδοση-κατάλογος, στην οποία περιλαμβάνονται τα έργα της έκθεσης και κείμενα για τη σχέση του Παπαλουκά με τον μοντερνισμό, την εξέλιξη της ζωγραφικής του προς την αφαίρεση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το φως στη δουλειά του.

Η επιστροφή αυτών των έργων στην Πάρο, έστω και προσωρινά, δημιουργεί έτσι έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στο σημερινό νησί και στο τοπίο που αντίκρισε και ζωγράφισε ο Σπύρος Παπαλουκάς το καλοκαίρι του 1948.

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