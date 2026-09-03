83ο Φεστιβάλ Βενετίας – Σε ποιόν, άραγε, λείπει το Χόλιγουντ;

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Με την Γάζα, την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούζ ν´ ανατρέπουν την τάξη του πλανήτη, θα ήταν παράλογο να μείνουν ανεπηρέαστα τα φεστιβάλ του κινηματογράφου.

Όμως, όχι, δεν επιθυμούν ούτε προλαβαίνουν να μετατραπούν σε παραρτήματα του ΟΗΕ, όσο κι αν υπονομεύεται ο ρόλος του τελευταίου. Άρα, μάλλον τα ψηφίσματα, οι τοποθετήσεις και οι επιθέσεις στις κριτικές επιτροπές, εξυπηρετούν κάθε λογής σκοπιμότητες. Κυρίως πολιτικές, διόλου καλλιτεχνικές. Η φετινή Μόστρα θαρρείς αρχίζει από το σημείο όπου σταμάτησε η περσινή. Πάλι διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, πάλι σκηνοθέτες ν’ απαιτούν την επίσημη καταδίκη τους Ισραήλ, άλλη μια οικοδέσποινα στην τελετή έναρξης, η Γκρέτα Σκαράνο, ν´ ανοίγει μιαν βεντάλια με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Η Γκρέτα Σκαράνο ανοίγει την «παλαιστινιακή βεντάλια» στην ακτή του Λίντο της Βενετίας

Όταν, βέβαια, απονέμεται ο Χρυσός Λέων καριέρας στον Τζορτζ Κλούνεϊ, το αγωνιστικό πνεύμα παραδίδεται απέναντι σ’ αυτό της γκλαμουριάς. Λίγο απ´ όλα και όλοι ευχαριστημένοι, ταυτοχρόνως, δεν είναι ο ιδανικός συνδυασμός; Επί δεκαετίες ήταν εφικτός. Όχι πια. Ο αστέρας του Χόλιγουντ εκπροσωπεί τον κόσμο απ´ τον οποίο κατάγεται, μα ο κόσμος του σχεδόν απουσιάζει, μ´ ελάχιστες εξαιρέσεις. Τα μεγάλα στούντιο, αφού χρησιμοποίησαν τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ ως προνομιακό βήμα δωρεάν διαφημιστικής προβολής των ταινιών τους, δεν διακινδυνεύουν πλέον την παραμικρή αρνητική υποδοχή.

Σ´ εποχές περίπλοκες, κάθε αρνητική κριτική, κάθε δυσάρεστη εντύπωση, κάθε συνέντευξη–παγίδα, ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή. Είναι αρκετός ένας τέτοιος λόγος, ή κρύβει κι έναν εκβιασμό προς την Ευρώπη, κάτι σαν τους δασμούς και τους περίεργους λογαριασμούς του Ντόναλτ Τραμπ; Ο Κλούνεϊ, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Καλύτερα νέος, παραδέχεται επίσης. Ποιός λέει το αντίθετο; Καλύτερα και στο σπίτι του, στο Κόμο, τρεις ωρίτσες από ‘δω.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λαμβάνει το «Χρυσό λιοντάρι καριέρας» στο Φεστιβάλ Βενετίας

Όσο για την συμπατριώτισσα του, την Μάγκι Τζίλενχαλ, δίνει έμφαση στις δύο, μόνον δύο, γυναικείες συμμετοχές-υπογραφές στο διαγωνιστικό τμήμα. Δυσάρεστη έκπληξη, στ’ αλήθεια. Τουλάχιστον η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής δεν πιέζεται να “ψηφίσει” υπέρ της Γάζας (όπως πέρυσι ο Αλεξάντερ Πέιν), καθώς διαθέτει στο πλευρό της την Μπεν Χάνια, βραβευμένη εδώ στο προηγούμενο φεστιβάλ για την συγκινητική “Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”. Μεταξύ των μελών της επιτροπής και οι Τζόνι Το, Χαβιέρ Τζανολί και Ντάνι Μπλούμπεργκ.

Η Μάγκι Τζίλενχαλ, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας

Συνονόματος του διάσημου σύνθετη, ο Ντάνι Μπόιλ εγκαινιάζει το διαγωνιστικό πρόγραμμα. Τριάντα χρόνια μετά από το “Trainspotting” που τον έκανε διάσημο, επιτίθεται ξανά στην καρδιά της βρετανικής κοινωνίας, εμμέσως αυτή την φορά. Στο “INK” αφηγείται την τρικυμιώδη συνεργασία του Ρούπερτ Μέρντοχ (Γκάι Πίρς) και του Λάρι Λαμπ (Τζακ Ο´Κόνελ), με αποτέλεσμα την ξέφρενη πορεία μιας εφημερίδας (“The Sun”) προς τον εκδοτικό θρίαμβο, από το 1969 και ύστερα. Η κατάκτηση της Σελήνης, εκείνη τη χρονιά, θαρρείς πολλαπλασιάζει,με πικρή ειρωνεία, την σημασία μιας βαθύτερης μετάλλαξης του παραδοσιακού Τύπου, που άνοιξε τον δρόμο στη σύγχρονη, ζοφερή εικόνα των Media.

Σκηνή από την ταινία «ΙΝΚ» του Ντάνι Μπόιλ

Από την λονδρέζικη Φλιτ Στριτ, τα συνδικάτα, την επανάσταση του ταμπλόιντ και την Μάργκαρετ Θάτσερ ώς τις ΗΠΑ του καιρού μας, τον τηλεοπτικό γίγαντα FOX και την υποστήριξη του Τραμπισμού, αναδύεται ως κοινός παρονομαστής, όχι μόνον η προσωπικότητα ενός άπληστου Αυστραλού επιχειρηματία, ούτε η αδίστακτη φυσιογνωμία του φιλόδοξου δημοσιογράφου. Το τρίπτυχο Νίκη – Ελευθερία – Έρωτας (ο Σαίξπηρ εννοούσε το σεξ γράφοντας γι’ αυτόν) αντιστοιχεί σ´ ένα άλλο, Τύπος – Εξουσία – Πολιτική.

Ναι, η Πολιτική με το πι κεφαλαίο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Σ´ ένα τέτοιο περιβάλλον, το Χόλιγουντ θα ήταν ο Μέγας Παρείσακτος.

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