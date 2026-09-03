Το είπε και το έκανε: Ο Τραμπ έβγαλε νόμισμα με το πρόσωπό του – Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που κάνει κάτι τέτοιο

Takeaways by to pontiki AI Το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών κυκλοφόρησε χρυσόχρωμο νόμισμα ενός δολαρίου με την προσωπογραφία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο εξαντλήθηκε λίγες ώρες μετά τη διάθεσή του.

Το νόμισμα, που σχεδιάστηκε για την 250ή επέτειο της χώρας, καθιστά τον Τραμπ τον πρώτο εν ζωή πρόεδρο που απεικονίζεται σε αμερικανικό νόμισμα εδώ και έναν αιώνα.

Το Υπουργείο Οικονομικών επικαλέστηκε νόμο του 2020 για τη νομιμότητα της έκδοσης, παρά τις αντιδράσεις συλλεκτών και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για τη Νομισματοκοπία.

Η επίμαχη έκδοση δεν περιέχει πολύτιμα μέταλλα, καθώς διαθέτει απλώς ένα φινίρισμα που προσομοιάζει την όψη του χρυσού.

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Το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών διέθεσε από χθες προς πώληση ένα χρυσό νόμισμα αξίας 1 δολαρίου με την εικόνα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας τον τον πρώτο εν ζωή πρόεδρο των ΗΠΑ που απεικονίζεται σε αμερικανικό νόμισμα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Τα χρυσόχρωμα νομίσματα αξίας ενός δολαρίου με την εικόνα του Προέδρου Τραμπ εξαντλήθηκαν λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία τους το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ. Το νόμισμα, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαφήμισε ως ευκαιρία να «αποκτήσει κανείς ένα κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας», τέθηκε προς πώληση το μεσημέρι. Ένα μασούρι 25 νομισμάτων, με τιμή 61 δολάρια, είναι «προς το παρόν σε αναμονή», ενώ η σακούλα των 100 νομισμάτων, με τιμή 154 δολάρια, εμφανίζεται ως «προς το παρόν μη διαθέσιμη» στη σελίδα παραγγελιών του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ.

Το όριο πωλήσεων για το ρολό νομισμάτων ήταν 150.000, ενώ για τη σακούλα περιοριζόταν σε 50.000 μονάδες. Επιπλέον, ισχύει όριο παραγγελίας δύο τεμαχίων ανά σακούλα ή ρολό νομισμάτων ανά νοικοκυριό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης.Τα νομίσματα, στα οποία απεικονίζεται η επίσημη προσωπογραφία του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, σχεδιάστηκαν για να τιμήσουν την 250ή επέτειο της χώρας. Είναι τα πρώτα που κυκλοφορούν από μια σειρά νομισμάτων με την εικόνα του Τραμπ που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η υπηρεσία έχει επίσης προτείνει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων και ένα αναμνηστικό νόμισμα από χρυσό 24 καρατίων με την εικόνα του προέδρου.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί και συλλέκτες νομισμάτων αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των νομισμάτων, επικαλούμενοι έναν ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει να εμφανίζεται στα αμερικανικά νομίσματα και χρεόγραφα «μόνο η προσωπογραφία ενός αποθανόντος ατόμου». Το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, επικαλέστηκε έναν νόμο του 2020 που του επιτρέπει να κόψει ένα νόμισμα 1 δολαρίου προς τιμήν της 250ης επετείου της χώρας για ένα έτος. Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον αρνήθηκε να τυπωθεί η εικόνα του στα νομίσματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, θεωρώντας ότι αυτό ήταν «μοναρχικό».

Ο Πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ ήταν ο τελευταίος και μοναδικός άλλος εν ενεργεία πρόεδρος που εμφανίστηκε σε νόμισμα. Το 1926, με την ευκαιρία της 150ής επετείου της χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ένα νόμισμα μισού δολαρίου με τις εικόνες του Κούλιτζ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ούτε το χρυσό νόμισμα του 1 δολαρίου ούτε το αναμνηστικό νόμισμα από χρυσό 24 καρατίων έλαβαν έγκριση από την Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για τη Νομισματοκοπία, μια μη κομματική ομάδα που δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο για να συμβουλεύει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα σχέδια των νομισμάτων.

Η εν λόγω επιτροπή αρνήθηκε να εξετάσει και τα δύο νομίσματα, υποστηρίζοντας ότι η απεικόνιση εν ενεργεία προέδρου σε νομίσματα αντιβαίνει στις ιδρυτικές αρχές της χώρας. Αν και περιγράφονται ως «χρυσά νομίσματα», τα νομίσματα του 1 δολαρίου δεν περιέχουν καθόλου πολύτιμα μέταλλα. Αντίθετα, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι έχουν «φινίρισμα που μοιάζει με χρυσό».

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